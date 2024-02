¿De cuáles galletas compras? Estas son las menos recomendadas por Profeco

Las riquísimas galletas en la actualidad se ofertan en una gran variedad de formas y sabores en nuestro país, las cuales se pueden encontrar tanto en tiendas departamentales, así como en la tiendita de la esquina, pero recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un exhaustivo estudio y descubrió cuáles son las marcas menos recomendadas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En base a dicho estudio publicado en la Revista del Consumidor, aquí te decimos cuáles son los productos que incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, así como los daños que ocasionan a la salud por exceso de calorías y azúcares, pero también el engaño a los consumidores porque algunos productos no contienen con exactitud el peso que declaran.

Como todos sabemos las galletas son un producto alimenticio compuesto por harina, azúcar, huevos y mantequilla, pero además su receta incluye ingredientes como frutas, chocolate y frutos secos, entre otros, que se pueden ornear en casa y hasta de fabricación industrial, mismas que se venden en cientos de formas y sabores.

La historia de las galletas está relacionada estrechamente con el azúcar y es un alimento de miles de años, según su origen es del Imperio Persa, pero este producto ha sufrido una constante evolución y su nombre galleta proviene de la palabra francesa “galette” desde el siglo XIII, pero fue hasta el siglo XIX con la revolución industrial cuando se consolidó como un alimento con identidad propia, que por ciento en 1937 en Massachussets, Ruth Graves Wakefield, inventó la primera galleta con chispas de chocolate.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

En la actualidad la galleta es un producto muy popular, ya que además de ser fácil su preparación, también cumple con características de conservación, calidad y sabor, que se pueden disfrutar a toda hora del día y sobre todo en este tiempo invernal con un rico té o café.

Debido a la amplia variedad de estos productos de galletas que son de poca humedad, hechos principalmente de harina, pero ricos en grasa y azúcar, con un alto contenido energético, fue que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para conocer cuáles son los menos recomendables.

Las investigaciones revelaron que las galletas que se venden en tiendas contienen un exceso de calorías y azúcares que son dañinas para la salud, exhortando a los consumidores a evitar comerlas porque son muy adictivas y pueden llegar a provocar sobrepeso, diabetes e hipertensión.

¿Cuáles galletas no recomienda la Profeco?

Entre los productos que exhibe la Profeco como no recomendables y dañinos se encuentran Emperador Piruetas, Marías Doradas, Emperador de Chocolate, Clásicas Flor de Naranjo, Precíssimo Sabor Coco, Oreo y las famosas galletas de Animalitos, por ser las que más contienen azúcares y calorías, sobre todo si se consumen en grandes cantidades.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

Uno de los ingredientes en exceso que puede traer complicaciones a la salud es el jarabe de maíz de alta fructuosa, componente que agrega un sabor dulce y que retrasa la sensación de saciedad, lo que provoca que el consumidor ingiera más alimentos.

Las marcas que contienen el jarabe de maíz de alta fructuosa, una forma nada sana de endulzar alimentos por no contener fibra y que no son recomendadas son: Crackers Precíssimo, Marías La Moderna, Crackers Goldel Hills, Nabisco Ritz, Ke precio galletas Marías, Galletas de animalitos de chocolate Aurrera, Nabisco Premium Marbú Dorada, Precíssimo galletas saladas y Golden Hills galletas salas.

Los daños que causa a la salud están relacionados con el aumento de la obesidad, así como aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, así como también un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que el jarabe de maíz de alta fructuosa tiene la capacidad de elevar los riesgos de trigricéridos y colesterol LDL en la sangre.

Este ingrediente además está vinculado con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico (HGNA) y puede contribuir al aumento de la presión arterial y el riesgo de hipertensión.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

Ciencia ¿Fan de las hamburguesas? Conoce el efecto del consumo de carnes rojas en la salud

Además, el estudio realizado a por lo menos 48 productos diferentes descubrió marcas no recomendables como Chedraui Marías y Golden Hills, ya que su contenido neto es inferior al que presentan y roban hasta 59.5 gramos y 27.9 gramos, respectivamente.

También algunas galletas saladas, como Milena Cracker y Great Value, muestran altos y alarmantes niveles de grasa, mismos que superan hasta un 68% la cantidad declarada.

Por su parte, en lo que respecta al valor calórico, las galletas Marías de Ke Precio mostraron ser las menos sinceras, aportando 413 kilocalorías por cada 100 gramos, en lugar de lo que declaran de 120 kilocalorías.

Quedó también al descubierto que el contenido de azúcar en galletas como Cuétara y Golden Hills, es un engaño al añadir azúcares sin declararlo.

En relación a las galletas digestivas, Profeco explicó que las galletas etiquetadas como digestivas no siempre lo son y entre ellas están las galletas Gullón Zero y Gullón Digestiva, mismas que no contienen características digestivas reales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ante lo anterior y luego de las investigaciones realizadas por la Profeco en su estudio, lanzó una alerta para que al realizar una compra se elijan con conocimiento los productos que se ofrecen en el mercado.