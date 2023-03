¿Debes algún crédito? Estas son las deudas por las que te pueden embargar

Debido al desempleo, la inflación y, (aunque parezca loco) la pandemia la economía de muchos mexicanos se ha visto afectada, lo que se traduce en poco dinero y precios altos, más de las veces inalcanzables para el bolsillo del mexicano promedio, situación que muchas veces ocasiona perder el control de tus gastos al grado de no poder pagar tus tarjetas de crédito, el financiamiento de tu auto o incluso algún préstamo personal; si estás en una situación similar, y has comenzado a recibir notificaciones o avisos de un posible embargo por incumplimiento de pago y te preguntas ¿en verdad me pueden embargar? ¿por cuánto dinero me pueden embargar? respira profundo, recupera la calma y lee la siguiente información:

Primero que nada, ¿Qué es un embargo?

Un embargo es una retención o despojo de bienes por mandato de la ley, esto con base en una orden judicial y tienen la finalidad de solventar sus deudas en caso de existir un incumplimiento de pago.

Hay dos tipos de embargo:

Embargo preventivo: es una medida que puede inmovilizar tus bienes, es decir que estos seguirán en tu poder, pero no podrás disponer libremente de ellos o venderlos.

Embargo ejecutivo: a través de una orden emitida por una autoridad judicial, podrán retener tus bienes y proceder a su venta para liquidar el adeudo de tus cuentas.

Un juez puede emitir una orden de embargo. Foto: Pixabay

¿Cómo procede un embargo?

Se decreta el embargo por una autoridad judicial. Un juez fija un día y una hora de embargo. En la fecha exacta se reúnen todos los involucrados y determinan el valor de las cosas a embargar. Las cosas embargadas deben de superar la cantidad de la deuda establecida en un principio, para cubrir los costos del juicio y los intereses por demora.

¿De cuánto debe ser mi deuda para que me puedan embargar?

La respuesta a esta duda es, ¡por cualquier cantidad! La realidad es que el monto de la deuda no define un embargo, ya que la ley no establece un mínimo para que una persona o empresa pueda solicitar el embargo de bienes, por incumplimiento de pago.

¿Se puede evitar un embargo de bienes?

Si te preocupan los embargos y quieres saber cómo evitarlos, debes tener claro que la única manera de estar exento de uno es acreditar haber pagado. “La mejor manera de no llegar a una situación de embargo, en primer lugar es cuidar tus finanzas, pero entendemos que en ocasiones la situación económica se vuelve complicada a tal grado de poder cubrir nuestras deudas, por ello te recomendamos recurrir a ayuda especializada o incluso acudir a la institución con la que tienes la deuda y pedir prórrogas de pago o un convenio para poder liquidar tus cuentas a medida de tus posibilidades.

Nota original publicada en El Sol de Parral