Del Aesthetic al Rancherik, la tendencia en TikTok que está de moda entre los chihuahuenses 

Desde hace algunos días, en redes sociales se ha viralizado un nuevo trend, donde usuarios, tanto hombres y mujeres, muestran videos de ellos diciendo que no son aesthetic, sino que son rancherik, ¿pero qué es eso o de qué se trata? te explicamos sobre el nuevo término que se ha popularizado.

¿Qué es aesthetic?

Primero empecemos por explicar de qué se trata la palabra aesthetic. Esta palabra se refiere a una forma o estilo para vestir que está basado en referencias de otras épocas, como los 70s, 80s, 90´s y 2000´s, y éstos van acompañados con elementos de ropa, accesorios o zapatos más actuales.

Ser aesthetic es más como un estilo de vida, pues no sólo representa la vestimenta sino también el calzado que usas, los accesorios, peinados, tintes de cabello, maquillaje, la forma en que decorar tu habitación, tu casa y hasta cómo es tu forma de actuar.

Trend de Tiktok: ¿Aesthetic? No bebé, yo soy rancherik

Sabiendo eso, ahora podemos pasar a qué es o a qué se refiere la palabra rancherik. Bueno, como te comentamos anteriormente esta palabra se ha popularizado recientemente, sobretodo en Tiktok, donde usuarios han creado hasta un trend.

El trend sobre un estilo “rancherik” inicia con una foto o video de una persona, mientras de fondo sale una voz que dice “¿Aesthetic? No bebé, yo soy rancherik” y al terminar empieza la canción de “Soy de rancho” de El Komander que dice “Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte, barrancos y brechas, me la he navegado”.

Al mismo tiempo que suena la canción salen varias imágenes de la persona viviendo su vida en un ambiente más rural, con ganado, ordeñando vacas, recogiendo huevos de gallina, cosechas y alimentando y conviviendo con animales de granja. Durante el video, también muestran sus mejores outfits para andar en el rancho.

¿Cómo es el estilo rancherik?

Según el popular trend de TikTok sobre el estilo rancherik, este se refiere a una persona que, como su nombre lo dice, vive o pasa mucho tiempo en un rancho o una zona rural, y viste con pantalones de mezclilla, botas vaqueras, sombreros, camisas de cuadros o con estampados diferentes, cinturones con hebillas grandes.

Hay algunos usuarios que en este trend incluso usan algunos otros outfits más elegantes como trajes o vestidos pero siempre acompañados con sombreros, botas o chamarras vaqueras, para no quitarle el toque a su estilo rancherik.

La mayoría de los usuarios de TikTok que han realizado el trend del estilo rancherik, son de estados como Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, entre otros.

Quienes llevan este tipo de estilo, suelen escuchar todo tipo de música, sin embargo, predomina su gusto por la música banda, regional mexicana y hasta corridos tumbados.