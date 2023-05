Desde Jenni Rivera hasta Carín León, estos son los artistas más recordados de las Jornadas Villistas

Cada año, los parralenses saben que el mes de julio marca el inicio de los más grandes eventos artísticos locales con las Jornadas Villistas, donde con motivo de honrar la memoria del revolucionario Francisco Villa, tienen lugar las fiestas del pueblo.

Teniendo como escenario la icónica mina La Prieta, cantantes y agrupaciones de diversos géneros musicales encabezados por el regional mexicano se dan cita en nuestra ciudad para maravillar a los asistentes, y de entre todos ellos, estos son algunos de los más recordados y aplaudidos por el público.

Algunos de los artistas más ovacionados en Parral pertenecen al género regional mexicano, como la fallecida Jenni Rivera. Foto: Archivo | OEM

Gossip Hoy me puse linda para verte... ¡Kenia Os vendrá a Chihuahua en septiembre!

Jenni Rivera

Ataviada con un hermoso vestido de color verde, la ya fallecida diva de la banda estuvo cantando en las Jornadas Villistas el julio de 2012, donde se presentó con un llamativo vestuario de color verde limón, lo que nadie esperaba es que justo esa misma noche un fuerte aguacero se desataría sobre la ciudad.

No obstante, haciendo gala de un gran profesionalismo, la lluvia no fue impedimento para que Jenni diera por terminado su espectáculo sino todo lo contrario, esforzándose por darle lo mejor al público, la cantante siguió adelante hasta ya entrada la madrugada, cantó por más de tres horas y logró llevarse las ovaciones por parte de los parralenses.

Christian Nodal

El famoso exnovio de Belinda es otro de los artistas del género regional que han pisado los suelos de Parral, fue durante las Jornadas del 2019 cuando más de siete mil 500 asistentes se deleitaron con la voz del músico sonorense.

Joan Sebastian

Otra gran estrella ya fallecida que tuvo la dicha de presentarse en nuestras ferias hace ya algún tiempo es el famoso Joan Sebastian, conocido también como “El poeta del pueblo”, quien murió el 13 de julio de 2015. Por suerte para Parral, apenas unos pocos años antes de su muerte, el artista dio un magnífico concierto en las Jornadas del año 2011.

Molotov

A pesar de que gran parte del público parralense es seguidor de la música de banda y regional mexicana, también hay un sector que disfruta de la música rock que cada año tiene su espacio entre la cartelera.

Una de las agrupaciones de rock en español más recordadas es sin duda la del grupo Molotov, que con su estilo irreverente y críticas provocadoras hicieron gritar de emoción a más de 10 mil personas durante el cierre de la XIX edición de la gran Concentración Motociclista en el año 2019.

Conjunto Primavera



Sin duda, los veteranos de Conjunto Primavera son uno de los grandes favoritos entre el público de la ciudad, conocidos por haberse presentado en más de una ocasión en Parral, siendo una de ellas en el lejano año 2006.

Sin embargo, su última actuación en las Jornadas Villistas fue en el año 2015, donde miles de personas corearon algunos de sus más grandes éxitos como “Necesito decirte”, “Actos de un tonto”, “Vuelve conmigo” y “Por las calles de Chihuahua” por mencionar solo algunas. Fue tanta su fama durante la década de los años noventas e inicios del 2000, que hasta el día de hoy se consideran como uno de los grupos más influyentes dentro del género.

Banda MS

Al igual que cuando vino Jenny Rivera, la lluvia intentó “hacer de las suyas” en el concierto de los populares sinaloenses de Banda MS, en aquel lejano año 2012, pero tal y como en aquella ocasión, no fue suficiente para desalentar a los asistentes que esperaban con ansias para deleitarse con sus canciones.

Tal ha sido el éxito de MS que apenas el año pasado surgió el rumor de que nuevamente se presentarían en las Jornadas Villistas, lamentablemente esto último no ocurrió, por lo que muchos no pierden las esperanzas de volver a tener a los intérpretes de “Por mi no te detengas” en la ciudad. ¿Será que tal vez regresen para la edición de 2023?

Carín León

Fue en plena pandemia de Covid-19 cuando uno de los grandes intérpretes de corridos y ganador del Grammy maravilló a sus seguidores en las ferias del año 2021, las cuales debieron realizarse bajo un aforo reducido al 50% y haciendo uso de las medidas sanitarias vigentes para evitar un contagio.

Aún así, los cientos de personas que acudieron pudieron disfrutar de una velada inolvidable. Entre las interpretaciones que realizó el sonorense se destacan algunos de sus éxitos como “Quisiera saber”, “Me la avente”, entre otros temas que fueron coreados por los asistentes.

Santa Fe Klan

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, confirmó ante el público de Parral el porqué de su gran éxito y la gran conexión que tiene con los jóvenes de todos los rincones de México, gracias a la letra de sus canciones inspiradas en hechos de la vida diaria y su sencillez en el escenario.

Melodías como “Quédate”, “Eres” y “Debo Entender” fueron parte de su gran concierto en "La Capital del Mundo" durante las Jornadas Villistas del año 2022. El rapero compartió el escenario con sus fans y se llevó el corazón del público.

Natalia Lafourcade

Para los amantes de la música pop la noche del 13 de julio del ya lejano 2013 es una fecha que nunca olvidarán, pues fue cuando la artista y compositora reconocida a nivel nacional, Natalia Lafourcade hizo vibrar el Foro Villista con sus canciones más famosas.

“Desde la Raíz”, “Nunca es suficiente” y “Amor de mis amores” fueron algunos de los temas que cautivaron a los parralenses, quienes agradecieron la presencia de la también actriz y activista mexicana.

Lila Downs

La cantante de música folklórica, Lila Downs es otra de las artistas de renombre internacional que han pisado el Foro Villista. Con su particular estilo, los parralenses se deleitaron en julio de 2022 con cada una de las melodías entonadas por la mexicana nacida en Tlaxiaco, Oaxaca.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe mencionar que además de cantar en español e inglés, Lila también interpreta melodías en diversos idiomas nativos como mixteco y zapoteco.

Los Bukis

Fue ya hace casi tres décadas, en el año 1994 cuando inició la tradición de las Jornadas Villistas en Parral de la mano de una de las bandas más tradicionales en México, Los Bukis. Aunque hayan pasado los años, quienes tuvieron la suerte de asistir a estas primeras fiestas de Parral no olvidan la magnífica noche vivida en aquel mes de julio.

Cabe mencionar que desde aquel entonces, el conjunto musical liderado por por el cantautor Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís no se volvió a presentar en "La Capital del Mundo". A pesar de que su estilo se hizo muy popular en Latinoamérica y los Estados Unidos.

El año 1994 marcó el inicio de las primeras Jornadas Villistas con la participación de Los Bukis. Foto: Archivo | OEM

Kumbia Kings

Para quienes crecieron durante la década de los años noventa, escuchar a los Kumbia Kings seguro fue una de esas experiencias inolvidables que marcaron su juventud. Originarios de Texas, el grupo liderado por A.B. Quintanilla pisó tierras parralenses en las ferias del año 2005, hace ya algunos ayeres.

A pesar de que la banda se disolvió al poco tiempo, debido conflictos entre sus integrantes, los Kumbia Kings vendieron más de 400 mil álbumes en México y hasta hoy son recordados algunos de sus éxitos como "Mi dulce niña" , "Fuego" y "Te quiero a ti".

Los Kumbia Kings hicieron bailar a los cumbieros de Parral durante las Jornadas Villistas del año 2005. Foto: Archivo | OEM

Gloria Trevi

La siempre polémica Gloria Trevi ha sido una de las mujeres más ovacionadas por el público parralense durante su presentación el año pasado, la talentosa cantante cerró con broche de oro la edición de las Jornadas Villistas 2022, donde a pesar de haber transcurrido poco tiempo desde el cierre masivo por la pandemia, no fue impedimento para que el evento tuviera un aforo total en el Foro Villista.

La intérprete de "Pelo Suelto" hizo enloquecer de emoción a sus fans, entre los que se encontraban varios representantes de la comunidad LGBT que han tomado a la cantante como símbolo de libertad y empoderamiento.

Napoleón

Entre las fiestas villistas del año 2012 se recuerda entre el público la participación del "poeta de la canción". Fue durante el concierto de Napoleón en las Jornadas donde quedó de manifiesto que no solamente la música norteña llena los escenarios, pues miles de seguidores, y principalmente seguidoras del veterano intérprete de género pop, corearon sus canciones en una noche de lleno total.





El Tri

Otro de los grupos rockeros más famosos que han visitado Parral en años recientes, dejando un buen sabor de boca entre sus fanáticos ha sido El Tri, grupo icónico del rock mexicano liderado por Alex Lora. A diferencia de otros conciertos, la agrupación estuvo tocando en el centro de la ciudad, como evento estelar de la Concentración Motociclista en su edición 2021.

Celso Piña

Si bien, el ya fallecido "rey del acordeón" visitó tierras parralenses en más de una ocasión, su último concierto dentro de las Jornadas Villistas fue en el año 2015, donde miles de amantes de la cumbia acudieron a ver a su ídolo sin imaginar que nunca más volvería a presentarse en Parral, pues murió en 2019.

Aún así, el recuerdo de sus maravillosos conciertos en el Foro Villista aún permanece en la memoria de muchos parralenses, que no dejaron de bailar al ritmo de la "Cumbia sobre el río".

Publicado en: El Sol de Parral