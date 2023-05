¡Antes que Julión! Así cantaba Carmen Cardenal la canción de "las Mulas de Moreno" en los noventas

Julión Álvarez ha logrado posicionarse como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Con su estilo único y versátil, ha conquistado a millones de fanáticos en México y en todo el mundo, y una de sus canciones más sonadas es la alegre “Las mulas de Moreno”. Sin embargo, el cantante de origen chiapaneco no es el único intérprete de esa canción y recientemente la cantante Carmen Cardenal subió a sus redes sociales una versión que se ganó miles de likes y reproducciones.

Y es que Carmen Cardenal ha estado publicando videos de sus grandes interpretaciones, pero una de las que ha llamado más la atención es la de “Las mulas de Moreno”, ya que es todo un performance muy divertido, en el que interactúa con el público que le imprime su estilo a las animadas estrofas de la canción.

La grabación subida a Facebook corresponde a un programa del legendario presentador Paco Stanley durante los años 90s, y hasta el momento ha acumulado más 126 mil vistas así como cientos de reacciones.

La cantante Carmen Cardenal, nacida en ciudad Delicias, Chihuahua, es una gran exponente de la música vernácula mexicana, que saltó a la fama en 1977, cuando sólo tenía 21 años y se presentó en el programa de Siempre en Domingo en un concurso de canto del que resultó finalista.

Las mulas de Moreno, explicada

Aunque, Carmen Cardenal tampoco fue la primera en interpretar “Las mulas de Moreno”, ya que la primera en grabarla (hasta donde se ha podido averiguar) fue la otra gran cantante de música tradicional mexicana, Lucha Moreno, también norteña, pero nacida en Guadalupe, Nuevo León.

Además, hay que agregar que la canción “Las mulas de Moreno”, resulta llamativa por su letra casi surrealista y juguetona, y su curioso estribillo en inglés: “Fine, fine, fine / Very good, very good, very good”, y su ritmo rápido y desenfadado.

Esta canción alegre y “movida” se caracteriza por ser un tema de jaripeo, de ahí su ritmo acelerado, ya que el jaripeo es un deporte tradicional (o simplemente un espectáculo) en el que un jinete monta a caballo y trata de domar un toro.

La letra de la canción incluye diversas referencias a elementos propios del ambiente rural y del rodeo mexicano, así como algunos elementos de la vida cotidiana de la primera mitad del siglo XX, cuando la cultura del jaripeo y el rodeo estaban en todo su esplendor. Todos estos elementos son usados de una manera ingeniosa como las estrofas que dicen:

En una tinaja de agua

A un vaquero me encontré

Dándole agua a su machete y afilando a su caballo

¿Qué te parece?

Fine, fine, fine

Very good, very good, very good

Very, very, very, very good