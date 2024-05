Insulina se vende en redes con fines estéticos; Coespris advierte del peligroso riesgo a la salud

El titular de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Luis Carlos Tarín, informó que la insulina que se oferta en redes sociales es adquirida por personas con hipertensión o diabetes, que buscan el fármaco a menor precio, o incluso a un mayor costo como es el caso del uso con fines estéticos, sin vigilancia ni prescripción médica, debido a un efecto agregado, que es la pérdida de peso.

El titular de Coespris explicó que es una problemática grave, ya que no se sabe si el medicamento ofertado es falsificado, si tuvo un tratamiento adecuado, pero por sí solo, el uso sin supervisión representa un grave riesgo para la salud, en una problemática que se presenta en el estado de Chihuahua y en todo el país.

Destacó que la Cofepris, emitió una alerta para que a través de las Comisiones en las entidades, se advierta a la población sobre los riesgos que representa adquirir el fármaco a través de redes sociales, en las que se desconocen, todas las condiciones del producto, además de que el vendedor no cuenta con un punto físico de referencia, lo que imposibilita la actuación que como comisión reguladora en la prevención contra riesgos a la salud, les faculta la Ley.

"Nosotros en conjunto con el Sistema Federal Sanitario, estamos monitoreando, pero no podemos actuar si encontramos a una persona vendiendo en la calle.... es lo que la Ley nos faculta, actuar en un establecimiento físico", apuntó el entrevistado.

Agregó, que los vendedores hacen un trato directo con cliente, pues publican teléfonos para que las personas los contacten, y una vez que esto ocurre, definen el pago y punto intermedio medio con alto flujo vehicular para pasar inadvertidos.

Señaló que recomendación por parte de Coespris, como autoridad sanitaria, encargada de prevenir el riesgo a la salud de la población, es que "eviten comprar este tipo de medicamento en redes sociales, toda vez que repito, e insisto, no sabemos cuál es el manejo ni se trata de un producto original o un producto pirata, que es un tema que se presenta a nivel nacional y está creciendo muchísimo, por lo que ya la autoridad sanitaria está tomando cartas en el asunto, a partir de una colaboración que tienen con la Secretaría de Marina".

Explicó que la semana pasada, la Cofepris "nos envió una notificación, en el sentido de que fomentemos en la población el que no se compre medicamentos a través de redes sociales en general", puntualizó.

Además, explicó que el riesgo es altísimo en distintos factores.

"Porque en primera, no sabemos el lugar y la procedencia del medicamento, si es original o es una copia; no sabemos qué manejo se le dio a partir de qué la persona que lo vende lo adquirió... porque hay medicamento que requiere refrigeración, o una temperatura específica, para conservar su efectividad".

Por otra parte, comentó que un punto muy importante, es el hecho del riesgo que conlleva el consumo de este tipo de medicamento sin supervisión médica ni seguimiento profesional.

"Por lo que hemos investigado, por lo que sabemos, se compran sin receta médica, y sin tener el seguimiento por parte de un médico, sin tener la supervisión de un especialista".

La mayoría de estos medicamentos, deben recetados por especialistas en medicina interna, endocrinología o cirugía general entre otras. En el caso de ser parte de tratamiento como parte de la pérdida de peso, su uso requiere vigilancia bariátrica o de estás Especialidades en función de cada paciente requiere.

Señaló que "tanto nosotros como el Sistema Federal Sanitario, estamos monitoreando las redes sociales. Se nos complica mucho, porque para nosotros poder actuar, se necesita un domicilio establecido, es lo que la Ley nos faculta, no vamos a actuar a nivel de que encontremos alguien en la calle, ni podemos actuar como la policía, en ese sentido".

El titular de Coespris, señaló que esta problemática, existe en Chihuahua y en otras entidades, es decir es un problema generalizado en el país. Esto, se puede observar en publicaciones que igual ofertan en producto en Chihuahua, como en otros estados.

Agregó que al no existir un lugar físico en el que se comercialice, es muy complejo ubicarlos y actuar pues no cuentan con la facultad y agregó que por parte de la Coespris, se lleva un monitoreo en coordinación con la Cofepris, que es la comisión reguladora a nivel nacional o federal y se trabaja constantemente, pese a lo cual es muy difícil poder ubicar a este tipo de vendedores.

Señaló que al no existir un lugar físico, no puede existir intervención y agregó que en Chihuahua no se ha decomisado este tipo de fármaco, por lo que alertó sobre el riesgo que representa.

"Hemos localizado que el punto de entrega son los estacionamientos de centros comerciales o zonas de la ciudad en las que hay un alto flujo vehicular",

Añadió que la finalidad de que sea en estos lugares "es perderse entre el movimiento de la gente y que no se sospecha que están entregando una compraventa de un medicamento"

"Sí se nos dificulta mucho,el poder actuar, y nosotros hemos tratado de hacer contacto, muchas veces con ellos, con personas que se dedican a estos giros, y con otros giros también, con la finalidad de saber si existe un domicilio o un establecimiento", compartió el doctor

Añadió que una vez que los vendedores responden, " siempre nos dicen que nos ponemos de acuerdo para entregarlo en algún lugar, que generalmente, repito, es en centros comerciales, o en zonas con alto flujo vehicular"

Reitero que la invitación para que no se compre este tipo de medicamentos por redes "me queda muy claro que muchas veces se vende a un costo mucho más bajo en el que se expenden en Farmacias o en droguerías".

Añadió que en otras ocasiones, incluso se pueden vender a precios más altos a través de redes sociales, debido a que la persona lo quiere obtener en el momento o sin la prescripción y sin receta, lo cual es aprovechado por los vendedores para subir el precio del medicamento.

"Según hemos investigado, son medicamentos que se están adquiriendo sin receta médica, sin tener el seguimiento por parte de un médico, sin tener la supervisión de un especialista; la mayoría de estos medicamentos se recetan por especialistas en medicina interna, endocrinología, cirugía general, o bariátrica y tienen un efecto agregado que es la pérdida de peso".