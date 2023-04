Joven chihuahuense acusa a Grupo Frontera de plagiar su diseño ¡Y usarlo en redes!

Josué Arturo García Márquez a través de la plataforma de TikTok publicó que el Grupo Frontera ha estado utilizando un logotipo de su propiedad y que no ha recibido el reconocimiento o las gracias por parte de la agrupación, con quienes se ha comunicado, pero no ha obtenido respuesta alguna, la única persona que lo ha contactado por redes sociales fue Víctor Hugo Ruiz, de VHR Music, quien, dice, le pidió su número para hablarle, sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho.

En TikTok se puede apreciar un video del usuario diablo24th donde el joven puso unas imágenes con texto al grupo: “Hola buenas noches mi nombre es Josué García, soy de la ciudad de Chihuahua y hace un par de meses comencé a hacer diseños para tatuajes basados en canciones y subía mi contenido a TikTok. No sé cómo fue a dar mi diseño con ustedes, pero creo que alguien, que no fui yo, se los envió.

“Estoy muy emocionado porque sea su foto de perfil y que les haya gustado, pero estoy triste porque no se los mandé yo y creo que alguien más se llevó el crédito”.

Otro más dice: “También en el videoclip por eso acudo a ustedes y a la magia de TikTok para poder contactar y hacerle saber al Grupo Frontera que el logo que han estado usando y comercializando es de mi autoría. Honor a quien honor merece”, finaliza el video.

Este medio de comunicación contactó al joven para hablar sobre el tema quien dijo: “Yo trabajo precisamente en social media, fotógrafo, manejo de redes sociales y diseño digital, con tres empresas y por particular, lo de TikTok era mi hobby, nunca creí que fueran a tomar uno de mis diseños y explotarlo de esa manera”.

Asimismo, se le cuestionó qué era lo que deseaba ante esta situación expresando: “Al principio yo sólo quería que supieran que yo lo había hecho, y deseaba el reconocimiento y la gracias, pero después comenzaron a usarlos todos y a sacar mercancía, con todos me refiero a la agrupación y community, y están comercializando y dando marketing a su canción con mi creación, por lo cual quiero hablar con el mánager y ver qué acuerdo podemos lograr, creo que su mánager es Víctor Hugo Ruiz de VHR Music y Osvaldo Serna de Sernasfilms”.

En caso de no llegar a un acuerdo, o una respuesta positiva, se le preguntó ¿cuál sería su paso a seguir?: “Buscar otra manera de conseguir mi participación en esto. El sol sale para todos, independientemente del reconocimiento o remuneración que pudiera conseguir de esto voy a continuar con mi proyecto de mis diseños y mi marca”.