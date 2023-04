¡Desde "No se va" a la fama! Grupo frontera y Bad Bunny estrenan “Un X100to”

El género regional mexicano la está rompiendo en todo el mundo, rebasando en las listas de popularidad a artistas de la talla de Miley Cyrus, Shakira, Karol G, y hasta Bad Bunny, quien buscando mantenerse en el gusto del público decidió hacer una colaboración con nada más y nada menos que con Grupo Frontera.

Al principio, cuando se especulaba sobre esta colaboración, había quienes pensaban que era una broma, sin embargo, hace algunos días, el cantante puertorriqueño compartió mediante sus redes sociales un video donde aparecía cantando una parte de la canción que hizo con Grupo Frontera, por lo que la unión entre ellos fue confirmada.

Esto tomó por sorpresa a los fans, sin embargo, recordemos que no es la primera vez que Bad Bunny junta su voz con un la de mexicano, pues en 2019, se unió con Natanael Cano para sacar un corrido tumbado llamado “Soy el diablo”, que llegó a ocupar los lugares más altos en las listas de música de nuestro país.

Bad Bunny y Grupo Frontera colaboran en la canción Un X100to

Durante el lunes 17 de abril del 2023 salió a la luz la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera, la canción que hicieron lleva por nombre “Un X100to”. Los fans de ambos, tenían altas expectativas de esta rolita, las cuales fueron superadas por mucho.

La canción "UnX100to" de Bad Bunny y Grupo Frontera está en el top de canciones más escuchadas del Mundo/ Foto: Captura de Pantalla | Youtube Grupo Frontera

En las primeras horas que esta canción fue subida a plataformas digitales, alcanzó miles de vistas, tanto así que en menos de 24 horas ya se encontraba en el top de canciones más escuchadas de Youtube y Spotify.

La canción de UnX100to mezcla una hermosa y dolorosa letra sobre una ruptura amorosa y el extrañar a una expareja y un pegajoso ritmo que hace cantar y bailar a cualquiera.

Sólo hace falta escuchar el inicio de la canción para saber de qué tratará. La rolita arranca así: “Me queda un por ciento, y lo usaré para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, sólo es perdiendo el tiempo, baby pa´que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto” y continúa diciendo “Ya nada me hace reír, sólo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que tú estás aquí”. Así que ya sabes, si recién terminaste con tu novio o novia, o andas dolido, “UnX100to” es una rolita perfecta para ti.

¿Cuántas reproducciones tiene la canción de “UnX100to?

A la fecha, la canción de UnX100to se encuentra en el lugar número 3 del Top 50 de canciones más escuchadas en México, alcanzando 2 millones 81 mil 573 reproducciones. También se ubica en cuarto lugar del Top 50 de lo más escuchado en el mundo, donde tiene 4 millones 218 mil 971 reproducciones y subiendo.

Por otra parte, en Youtube se encuentra en el lugar número 1 de tendencias musicales y el video oficial de la canción UnX100to tiene 11 millones 404 mil 564 visualizaciones. Entre los comentarios de esta plataforma para la nueva creación de Grupo Frontera y Bad Bunny se encuentran “La hubieran sacado en viernes para pistear con ella”, “Qué orgullo que el género urbano esté apoyando al talento mexicano”, “El mejor crossover”, “Esa canción llegó para quedarse en el número 1 en tendencias”, entre muchos otros.

Inclusive el cantante Bad Bunny comentó el video diciendo “Ya 11 millones, fue un placer contribuir con ustedes, no paremos”.

Debido a los comentarios y a la enorme cantidad de reproducciones de la canción y visualizaciones del video, podemos deducir que el público amó esta colaboración, que sin duda no sabíamos que necesitábamos. “Un X100to” pinta para superar por mucho a la canción de “No se Va”, con la cual Grupo Frontera se hizo mundialmente famoso

Grupo Frontera cosechando éxitos, desde “No se va” hasta “Un X100to”

Hace aproximadamente 11 meses, salió la canción de “No se va”, la cuál desde el primer momento fue del gusto del público, sin embargo, fue hasta que el video de Elmer bailando esa canción en la Liber se viralizó en TikTok que la canción fue un boom en literalmente todo el mundo, en especial en Latinoamérica y Estados Unidos.

Inclusive en su canal de Youtube, Grupo Frontera compartió un video con el título No se va (Los mejores bailes) y en la mayoría de ellos aparece Elmer con distintas parejas de baile, asimismo, también pueden observarse otros bailarines de la Liber. Ese video tiene más de 7 millones de visualizaciones.

Fue tal el impacto que esta canción generó que inclusive estuvo por más de seis meses en los tops de canciones más escuchadas de Spotify y Youtube, algo que en la actualidad es muy difícil.

A la fecha, la canción de “No se va” es la canción con más reproducciones de “Grupo Frontera”, tan sólo en Spotify, tienen 313 millones 12 mil 215 reproducciones y en Youtube el video oficial tiene 328 millones de vistas y el video con letra tiene 171 millones de vistas, juntando entre ambos 499 millones de reproducciones.