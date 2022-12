¡Agarrando la fiesta en Chihuahua! Captan a pareja bailando "El viejo del sombrerón"; le hace competencia a Elmer

Durante este 2022 Chihuahua ha estado al ojo de millones de personas gracias a las tendencias de TikTok y es que a punto de terminarse este año, nuevamente el estado más grande de la República se ha vuelto viral por un personaje peculiar captado en un video en el que los usuarios de Internet se debaten quién es el mejor bailando, si es Elmer, o un nuevo bailarín que ha emergido de otro video en esta misma red social.

Durante el mes de octubre Elmer el bailador se convirtió en toda una celebridad al volverse tendencia en rede sociales por su forma de bailar y desde entonces sigue siendo un personaje reconocido por la sociedad chihuahuense, sin embargo, esta vez hay otro hombre que causó sensación por sacar los prohibidos.

'El viejo del sombrerón', la nueva sensación de baile en TikTok

Las redes sociales nuevamente hicieron de las suyas para viralizar a otro chihuahuense que podría decirse que es el nuevo adversario de Elmer, se trata de un hombre llamado Ricardo, de aproximadamente una edad de 40 a 50 años y es nombrado con el apodo de 'El viejo del sombrerón', debido a la canción que baguala de La Sonora Dinamita.

Tan solo hace un semana comenzó a circular en rede sociales un video publicado por el usuario @torresalan15, el pasado 12 de diciembre donde se muestra a un hombre madura con bigote y sombrero estilo vaquero siendo el centro de atención de chihuahuenses en la “Cerve”.

#Chihuahua #baile #elmer #noseva #bailadores #grupofrontera ♬ sonido original - Alan Torres @torresalan15 Quien gana? Ricardo o Elmer con la de "no se va" de grupo frontera #elviejodelsombrero

Usuarios discuten quien es el mejor bailarín; Elmer o el viejo del sombrerón

Ante la popularidad que ganó el video del hombre apodado como el “Viejo del sombrerón” muchas personas salieron a defender a su ídolo del baile Elmer, comentando lo siguiente: "Don Elmer es el número 1 y soporten", fueron algunas posturas que tomaron los usuarios de TikTok, "Don Elmer es el número 1 y soporten", Me agrada más el estilo de este señor, Don Elmer baila despacito", "Mi voto para Don Elmer la verdad se la gana por mucho", "Mucho mejor este señor del sombrero, tiene más ritmo", entre otros

No obstante también otros usuarios manifestaron que no podrían elegir quien es mejor bailarín ya que ambos lo hacen con diferente técnica, algunos de los comentarios de usuarios dijeron lo siguiente: "su estilo es diferente y ritmo, los dos me gustan" y "ambas bailan canciones con diferente ritmo y cada uno es bueno, no es necesario ponerlos a competir", concluyó.

Otros internautas de TikTok manifestaron que les gustaría ver juntos bailando tanto al señor del sombrerón como a Elmer, hasta el momento se sabe poco sobre la identidad del hombre, pero el video de la cuenta original cuenta con 140.8 k de likes y miles de comentarios, al parecer El viejo del Sombrerón acostumbra asistir a la Cerve para pasar un buen rato disfrutando ya que en distintos videos se observa al hombre bailando con su pareja.

