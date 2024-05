¡Mi gusto es...! Banda El Recodo deja huella en el Palenque de la Feria Santa Rita 2024

En su cuarto día de espectáculos que se han estado desarrollando en el centro de espectáculos el Palenque de la Feria Santa Rita 2024, el escenario fue para “la Madre de Todas las Bandas”, La Banda El Recodo, quien salió en punto de las 12:30 de la noche para interpretar desde corrido, cumbia, ranchera, balada y por supuesto, su género que los distingue, la banda.

Los gritos y chiflidos se hicieron presentes en cuanto la banda empezó a entrar al escenario para luego iniciar con un popurrí que incluía los temas: “Mi gusto es”, “El sauce y la palma”, “El sinaloense”, con los cuales el ambiente de alegría predominó desde el principio, donde una fan tuvo la oportunidad de subir al escenario para cantar junto con uno de los vocalistas del grupo y también bailar por unos minutos.

Es de mencionar que el aforo no fue el esperado como ha sido en otras ocasiones en que se ha presentando la Banda El Recodo, pero eso no demeritó su presentación y que con sus temas se hiciera la fiesta, baile y canto en el público, donde algunas parejas, a pesar del pequeño espacio reducido que hay entre las butacas, no fue impedimento para que sacaran sus mejores pasos de baile, y por supuesto, desde el primer tema los celulares salieron a relucir para grabar a su banda favorita.

Los más de 17 integrantes de la agrupación estuvieron interactuando con sus fans, con quienes también brindaron, y recordaron que con este show era la tercera vez consecutiva que estaban presentes en esta feria, el año pasado compartieron el escenario en el mismo lugar con Julio Preciado donde tuvieron “sold out”.

Por otra parte, “La Fiera de Ojinaga”, quien iba a ser el grupo que abriría el espectáculo de la banda, no se presentó, causando incertidumbre en los asistentes al ver que primero salió El Recodo y no La Fiera, los presentes supusieron que probablemente iban a estar alternando el escenario, o que al final del show de la banda ellos saldrían, sin embargo, no fue así.

Ante la ausencia del grupo de Chihuahua, hace unas tres horas apareció un comunicado en las redes sociales de La Fiera de Ojinaga, para ser exactos en su página de Instagram, en el cual indica:

“Como una forma de respeto al público que asistió al Palenque Santa Rita en Chihuahua, Chihuahua el día 9 de mayo del año cursante les ofrecemos una disculpa, pero no fue posible nuestra presentación debido a que no se cumplieron con los acuerdos y tiempos pactados, por lo que externamos nuestra inconformidad y reiteramos nuestro compromiso y atención a todos nuestros se y público que asistió”, indica el texto.

Asimismo, junto al comunicado redactó: “Paisanos de Chihuahua de antemano les pedimos una disculpa por no estar presentes esta noche con ustedes, nosotros estábamos desde temprano, pero por mala organización no respetaron los horarios, la agrupación que estuvo presente antes de nosotros no bajó, y pues no fue posible subir al escenario, de antemano mil disculpas, nosotros estábamos bien contentos porque íbamos a cantar en nuestra tierra esperemos y pronto estar con ustedes y que los empresarios hagan bien su trabajo”, finaliza el texto.

Ante lo expuesto por la agrupación, los comentarios no se hicieron esperar y entre ellos algunos indican: “Mi esposa y yo venimos desde Arizona a verlos en las fiestas”, “Me sacaron los estatales a la fuerza”, “Yo sólo iba a verlos”, “Pongan otra fecha, nunca vienen a Chihuahua, compramos el boleto por ustedes, los estábamos esperando”, “Los estuve esperando yo iba a verlos a ustedes no a la Banda El Recodo”.

“Creo que merecemos una nueva fecha ya que muchos sólo fuimos por verlos a ustedes no a la Banda El Recodo, que se ponga otra fecha y se respeten los boletos pagados”, “Saquen una fecha ustedes, mucha gente fuimos por ustedes y no por El Recodo y se demostró que varios nos salimos hasta que nos corrieron”, señalan algunos de ellos.

Dato: Uno de los fan de la agrupación de Chihuahua expresó en las redes sociales que estuvo esperando a sus ídolos, pero los estatales lo sacaron a la fuerza