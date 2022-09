Discriminación, violencia y hasta suicidios, lo que sufren Bomberos de México

Abusos sexuales, violencia, discriminación, suicidios y hasta divorcios, son algunas de las problemáticas que sufren los bomberos en México, además de la falta de equipo, capacitación y bajos sueldos.

Así lo dio a conocer Pietris Peralta Langholz, mejor conocida como "Oye Bombera", quien lleva más de cinco años como "matafuego" y cuando empezó incomodó que se tomara fotos lavando camiones, haciendo guardia y otras actividades en la estación para que colaboraba, para compartirla en redes sociales. Eso molestó a sus compañeros, quienes comenzaron a molestarla.

"En bomberos una está predominada por hombres y de edades avanzadas, por lo que más trabajo les costaba entender las redes sociales. Me decían que solo estaba de farol. Nunca me tomé selfis en incendios, es demasiado absurdo, pero mis fotos en la estación les molestaron tanto que hicieron berrinche y yo soy la mujer más berrinchuda, así que más berrinche hice y creé la página ‘Oye Bombera’, la cual no esperaba que tuviera tanto éxito".

En Facebook, la cuenta que se abrió hace tres años, ya tiene más de 63 mil seguidores.

Pietris Peralta, la "Oye Bombera"

"Y empecé a recibir inbox de mujeres violadas dentro de estaciones de bomberos, sin Derechos Humanos, con falta de equipamiento y muchos otros problemas, entonces la comunidad me adoptó como una voz fuerte en el medio, por lo que ahora era mi responsabilidad publicar contenido de calidad".

Es por eso que comenzó a abordar temas como leyes laborales, capacitaciones, feminismo, salud mental y otros que aquejan desde hace más de 140 años de la creación de Bomberos de México.

"Porque no hay ni leyes que nos representen a nivel federal, no existen".

"Sí hay mujeres violentadas, pero también hombres, aunque no en todas las estaciones, pero sí hay violencia de género y acoso laboral. Si yo que soy alguien ‘conocida’ a nivel nacional, no me quiero imaginar lo que pasan las compañeras".

Pietris Peralta es originaria de Puebla y ejerce su profesión en el Estado de México.

En cuanto a los suicidios comentó que sí hay casos tanto de intentos como de consecuencias fatales; sin embargo, no existe una estadística a nivel nacional y menos un programa que ayude a prevenirlos.

La entrevistada visitó Torreón para participar en Primer Congreso Nacional “Resiliencia en la Protección Civil” que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones.

En el tema de los divorcios, elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón dieron a conocer que es alto el índice, pues sus parejas no aguantan el ritmo de trabajo, la ausencia en fechas especiales y que no saben si van a salir con vida de su jornada, por lo que a cada rato hay separaciones.

