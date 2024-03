Disfruta el eclipse este 8 de abril, no ocurrirá otro similar sino hasta dentro de tres siglos

A partir del próximo 8 de abril, pasarán 300 años para que se pueda volver a disfrutar un eclipse de sol en la ciudad, así lo informó el asesor científico de Meteorito de Allende A.C. tras la agenda astronómica donde se espera que el próximo 8 de abril se registre un eclipse parcial con un oscurecimiento de aproximadamente 94 por ciento en Parral por lo que no se tendrá una ocultación total de sol.

A propósito de la espera del eclipse total de sol que se tiene previsto para poder ser observado este 8 de abril, en diferentes partes del territorio mexicano, siendo Parral uno de los municipios que podrá disfrutar hasta un 96 por ciento de parcialidad.

Lo anterior quiere decir que habrá un oscurecimiento visible en Parral casi total, que permitirá poder apreciar el fenómeno astral con los cuidados adecuados.

No obstante, este acontecimiento no podrá ser vuelto a disfrutar de tal manera en México, sino hasta dentro de 300 años aproximadamente, lo que lo convierte en una fecha que no puede pasar desapercibida por los amantes del cosmos o interesados en los temas de astronomía.

El asesor científico de Meteorito de Allende A.C. Dionisio Pardo Rentería, declaró que este próximo 8 de abril, será un evento único, porque, aunque habrá diversos eclipses solares en los próximos 100 años, no tendrán la misma trayectoria, es decir no podrán ser apreciados en muchas partes.

Declaró que, para poder percibir otro fenómeno de tal envergadura, se tendrá que esperar cerca de 3 siglos, según las investigaciones que realizan las diferentes agendas espaciales, como la estadounidense o la rusa.

Es de recordar que el entrevistado, quien también es catedrático del TecNM Campus Parral, ha informado sobre el viaje de estudios astronómicos que un grupo de la institución realizará junto con los integrantes de la A.C.

En este tenor, es de recordar las recomendaciones para los aventurados que quieran disfrutar del eclipse de sol, de las cuales destacan, el evitar ver directamente al sol, no usar gafas, vidrios ahumados o cualquier cosa que no sea una mica especializada para esto.