¿Hay jabalíes en Chihuahua? Biólogo explica en TikTok cuál especie habita en el estado

El estado de Chihuahua, como cualquier territorio mexicano, tiene flora y fauna con especies emblemáticas, para prueba la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) informó de por lo menos de esta última 60 artrópodos (insectos y arácnidos), 95 peces, 37 anfibios (ranas, sapos y salamandras), 325 aves y 150 mamíferos, muchos no estudiados.

Entre la variada fauna se encuentra un peculiar animal parecido al jabalí que suele colarse en la capital y en diversos lugares del estado, por lo que se han reportado diversos casos en los que son capturados y reubicados, un lugar excepcional para encontrar estos mismos es la Presa El Rejón, o el Reliz.

Uno de estos encuentros en El Rejón fue grabado y captó la atención de un biólogo que además de ser cuidador de animales en Animal Experience México, sube contenido a TikTok, su cuenta lleva el nombre @BioJairzinho y se ha hecho bastante conocido por sus videos interesantes sobre seres vivos.

Hace unos días subió un video de unos animales parecidos a los jabalís a su cuenta, mencionando que es en Chihuahua, en efecto, aunque la descripción está al revés se puede ver que dice “Presa el Rejón”, dentro de la capital del estado.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Aunque él menciona que pasan por una carretera se ve más bien que se trata de los caminos para peatones de la presa, aunque no se aprecia muy bien en qué punto en especial de este parque.

Menciona que los por lo menos 10 animales, explica que si bien parecen jabalíes, se trata de pecaríes de collar, que aunque no es lo mismo si tienen un parecido, pero por la ubicación geográfica no son los mismos, pues esta especie no existe de forma natural en América y que los que hay son introducidos.

Además según algunas paginas de animales se explica que aun que los jabalíes, pecaríes, cerdos y otros son parte de los Suborden Suina, no son de la misma familia, los pecaríes son Tayassuidae y los jabalíes son más cercanos a los cerdos que pertenecen a Suidae.

Al igual que los jabalíes si pueden llegar a ser peligrosos si te les acercas. De igual forma recuerda que si encuentras algún animal salvaje debes llamar a las autoridades, al 911, y no intentar acercarte por ningún motivo.

BioJairzinho es un creador constante en la plataforma contando con más de un millón 600 mil seguidores y videos con miles de vistas, en los que da información como la anteriormente mencionada o graba su trabajo como cuidador.

Fauna en Chihuahua

Como se mencionó anteriormente la flora y fauna de Chihuahua guarda especies especiales y tiene hasta reservas naturales que juegan un papel importante en la conservación de ciertos animales y plantas, aunque los pecaríes no son tan emblemáticos del estado, pues habitan casi por toda América, hay muchas más.

En Chihuahua destacan especialmente animales como el lobo gris mexicano; el oso negro, el bisonte americano (El cual habita en la Reserva de la Biósfera de Mapimí, en Janos, colindante con Sonora) ; el berrendo; el perrito de la pradera; los murciélagos; el águila real; el puma y varias serpientes, una de las más conocidas es la de cascabel.

Lo anterior según una publicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) donde se menciona que dentro del estado hay varias especies de en peligro de extinción, por lo que se busca una concientización al respecto.