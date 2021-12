¿Cómo cuidar nochebuenas sin morir en el intento?

La flor de Nochebuena, es una especie nativa de México, a pesar de ello, es conocida en toda América, Europa y hasta en algunos lugares de Asia. Es una de las plantas en maceta más producidas y comercializadas en el mundo

Su nombre científico es euphorbia pulcherrima que significa 'la más bella'. Podemos encontrarla en diferentes tonalidades como el amarillo, blanco, rosa y rojo, que es el color más popular

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nuestros ancestros utilizaban esta planta en celebraciones, simbolizando la pureza y la trascendencia a una nueva vida de los guerreros fallecidos en batalla, pues asociaban el color rojo con el color de la sangre. Además, las nochebuenas eran utilizadas como tinte natural para textiles. En náhuatl fue llamada Cuetlaxochitl que significa “flor que se marchita”

Foto: Pexels

Esta hermosa y colorida flor adorna las casas de los mexicanos y de algunos otros lugares del mundo durante las temporadas invernales puesto que es en esta época del año donde tiene el ambiente propicio para florecer

Lamentablemente la flor de nochebuena, es una plantita muy delicada y requiere de algunos cuidados especiales para que siga luciendo bella por mucho más tiempo, ¿te gustaría saber cómo puedes lograrlo? no te preocupes, nosotros te decimos

Temperatura:

La nochebuena soporta fríos de hasta -2°C, aunque su temperatura ideal es de entre 15°C y 25°C. De preferencia colócala en un lugar ventilado pero procura que no haya corrientes de aire muy fuertes porque podrías lastimarla.

Riego:

Durante la época de frío, asegúrate de regar tu flor una vez que ésta haya absorbido toda el agua del riego anterior, de lo contrario, podrías ahogar a tu plantita. En verano, debes aumentar la cantidad de agua para mantener siempre la tierra húmeda, pero no la inundes, sólo riégala un par de veces por semana.

Foto: Pexels

Iluminación:

Esta planta es de interiores, le gusta la luz del sol pero no le gusta recibirla de manera directa, procura tenerla en un sitio iluminado pero siempre con luz indirecta sobretodo en su etapa de floración.

Trasplante:

En caso de contar con un jardín en casa, lo ideal sería que la trasplantaras para allá, de esta manera, tu plantita podría crecer hasta 5 metros. Si no tienes jardín, no te preocupes sólo recuerda cuidar que no le dé el sol directo

Cuidado de las hojas:

Si quieres conservar el color original de sus hojas, no las frotes o las limpies, sólo déjalas ser.

Es importante que sepas que no debes rociar sus hojas puesto que esto podría ocasionar que se marchiten. Por cierto, si ves que sus hojitas se ponen amarillas, es probable que les falte luz o que estén recibiendo demasiada agua.

Foto: Pexels

Abono:

Para que el crecimiento y desarrollo de tu nochebuena sea óptimo, abona tu nochebuena 2 veces al año, una vez en febrero- marzo con un abono de crecimiento y otra en octubre-noviembre, con un abono especial de floración

Protección:

Esta planta además de hermosa, es peligrosa para nuestras mascotas, ya que, la planta produce una sustancia de autoprotección en las ramas y hojas que es bastante agresiva y si tu mascota la muerde, podría causarle una intoxicación o algo peor.

Si utilizaste estos tips, cuéntanos como te fue con ellos y si conoces algunos otros trucos para tener nochebuenas perfectas, platícanos cuáles son para ponerlos a prueba