Forestan parque en la colonia Minerales tras petición en "Miércoles Ciudadano"

“Fue rapidísimo, yo me presenté el miércoles, fui un poquito tarde y aun así me recibieron; rapidísimo vinieron, yo me puse de acuerdo con el ingeniero Calderón (encargado del Vivero Municipal) el día jueves”, expresó la señora Sandra Monserrat Enríquez García, representante de vecinos de la colonia Minerales, quien acudió al primer “Miércoles ciudadano”, implementado por el Gobierno Municipal, a realizar una gestión para el apoyo en la forestación de un parque ubicado en la calle Mineral 3 estrellas, de la mencionada colonia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fotos: Cortesía / Gobierno Municipal

En su solicitud, la señora Enríquez expresó que requería el apoyo de la Dirección de Mantenimiento Urbano para llevar tierra y mano de obra al mencionado parque, ya que ella contaba con 30 árboles que le fueron donados por la diputada de su distrito.

El sábado 2 de octubre, se brindó el apoyo solicitado, donde se plantaron los árboles con los que contaba la vecina de la colonia ubicada al norte de la ciudad.

Ante esto, Sandra Enríquez indicó que el tener un espacio digno para los vecinos fortalece además a mitigar un poco el calor en verano y da una buena vista a la colonia.

Fotos: Cortesía / Gobierno Municipal

“Ahí vamos poco a poquito, lo que necesitamos es sombra para nuestros niños, árboles para que nos ayuden con el clima, con el oxígeno, a mitigar un poco el calor en tiempo de verano y una vista bonita para la colonia”.

Además, agradeció a los empleados encargados de realizar la forestación y a su vez, exhortó a la ciudadanía a acercarse al Gobierno Municipal a realizar las peticiones necesarias para mejorar sus colonias; “Si hay quien apoye, mucha gente desconoce, pero en realidad si hay mucha gente que nos puede apoyar para tener una colonia bonita, una colonia sana, donde se pueda convivir”, afirmó.

Invitó a la ciudadanía a aprovechar los espacios de gestión que impulsa el Municipio, como los son los “Miércoles Ciudadanos”, pues por este tipo de conductos, se logran muchas cosas para satisfacer las necesidades de los chihuahuenses.