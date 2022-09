¿Nos faltan árboles? Por qué la deforestación causa inundaciones; experimento lo muestra

Chihuahua ha pasado por situaciones difíciles como la sequía que afectó gravemente al estado por años y actualmente pasa por los daños que han dejado las fuertes lluvias que incluso incomunico a poblados enteros e inundó caminos y viviendas.

Y aunque pareciera que la sequía y las fuertes lluvias pareciera el inicio del fin del mundo, estas revelan un grave problema.

La sequía y la lluvia pudieran ser dos fenómenos que no se relacionan, sin embargo, si están conectados estas problemáticas y giran en torno a la falta de agua.

Si te has preguntado el por qué Chihuahua tras pasar por años una intensa sequía y que de repente llegaron lluvias que no se presenciaban desde el 2008, te explicamos en un experimento lo que pude contestar a tu pregunta.

Te puede interesar: Apoyará Reino Unido para educación ecológica en Chihuahua

Chihuahua ha pasado por situaciones difíciles como la sequía que afectó gravemente al estado por años y actualmente pasa por los daños que han dejado las fuertes lluvias / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Experimento se viraliza

Un experimento que se ha vuelto viral por la Universidad de Reading en redes sociales ha impactado a miles de usuarios ya que explica en tan solo un minuto este fenómeno.

La sequía o la forma en que el suelo recibe y absorbe el agua es cada vez menor, especialmente en verano es un gran factor de riesgo al momento en que llegan las lluvias.

No obstante este fenómeno no solo ocurre en Chihuahua, si no en todo el mundo.

De acuerdo al investigador Robert Thompson, doctor del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en el Reino Unido, realizó un experimento utilizando solo un vaso con agua.

Demostró que los suelos secos que han sufrido por la sequía, no son capaces de absorber el agua que cae de las lluvias. En el experimento coloca un vaso con agua al revés en distintos tipos de suelo, uno sin hierba y seco, otro con hierba húmeda y hierba húmeda regada ligeramente regada.

El pasto húmedo y regado se incorpora al piso en menos de 9 segundos

Mientras que el pasto completamente seco no absorbe el agua al instante, en el video pasaron casi cinco minutos y aún no se absorbía por completo.

Mientras que el pasto húmedo absorbió el agua por completo en menos de un minuto

Te puede interesar: Se han terminado los recursos naturales que había disponibles para este año: FMN

Vegetación, la salvación

Evitar la reforestación, sería una de las medidas más importantes para evitar estos fenómenos, ya que la repoblación forestal con especies que necesiten poca agua y sean armónicas con el ecosistema de la zona es indispensable para “atraer” las lluvias o impedir que, cuando se produzcan, el agua arrastre las tierras fértiles.

También es importante que se siembren plantas o árboles endémicos del lugar, especies resistentes a la sequía.

Algunas especies de árboles y plantas cumplen con un papel muy importante para suelos áridos ya que fija el nitrógeno atmosférico y permite la recarga en agua del manto freático y evitan la erosión del suelo.

El uso de prácticas como: sembrar árboles, racionalizar el agua, reutilizar elementos, reciclar y reducir la cantidad de desechos, ahorrar energía, entre otras son algunas de las formas en que todos como sociedad podemos hacer y así cuidemos nuestras áreas verdes para evitar problemas como sequías, inundaciones y evitar el cambio climático.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!