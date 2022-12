¿Lo has visto pero no sabes qué es? El Gardié, el edificio icónico y eternamente abandonado

Uno de los edificios más icónicos en Ciudad Juárez, es sin duda el Gardié. aquel que cuenta con una peculiar forma de "bola" y es totalmente metálico, pero, también es uno de los más misteriosos, pues solamente los más veteranos pudieron verlo en su máximo esplendor, mientras que los más jóvenes lo conocen como una estructura abandonada.

Sin embargo, no importa la edad, prácticamente todos los juarenses con uso de razón, reconocen a este edificio ubicado en Paseo Triunfo de la República, San Lorenzo, no obstante, muchos no saben su historia y ciertos datos interesantes que esconde.

¿Qué era el edificio Gardié?

Inaugurado en el año de 1988, este peculiar edificio ha tenido 3 diferentes funciones, pues en el han sido instalados un bar, un restaurante e incluso una estación de radio.

Te puede interesar: ¿Pasarás vacaciones navideñas en Mazatlán? Cómo es el clima en diciembre

El Gardié, fue diseñado 5 medios niveles, contando con; una oficina en lo más alto por la parte norte, un elevador panorámico y escaleras de emergencia, demás de tener un espacio subterráneo para mantenimiento, cisterna de agua y su refrigeración.

Cuando fungió como bar y restaurante, tenía espacio para al menos 350 personas y en su momento tomó una gran popularidad, siendo incluso, un lugar considerado elegante y sofisticado.

En el restaurante servían comida francesa teniendo un chef exclusivo de este país, llegando a tener visitas de diferentes personalidades importantes de México y Estados Unidos.

Fue Jesús García Diéguez, el creador de esta gran obra, misma que fue diseñada por los ingenieros Ricardo González, Raúl Simental y Francisco Castaño.

Leer también: ¿Adicto a la adrenalina? En Barrancas del Cobre está la tirolesa más larga del mundo

¿Por qué tiene forma de bola?

De acuerdo al mismo creador de esta estructura, el edificio Gardié, sería originalmente una nevería, razón por la que trataron de formar una bola de nieve.

Fue esta forma, la que hizo que este edificio sea hasta la fecha tan recordado y reconocido por los juarenses, sin embargo, fue este mismo diseño el que provocó su cierre a la postre.

¿Por qué cerraron el edifico Gardié?

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Turismo Parque Barrancas del Cobre: Precios, horarios y todo lo que puedes hacer en tu visita

La fachada de ese tan icónico edificio, era principalmente hecha de cristales, los cuales ocasionaban que durante el tiempo de calor, se mantuviera bien caliente al interior y muy frío en invierno.

Esto, además de la estructura, hacían que el mantenimiento del edificio fuera incosteable y para la década de los 90, finalmente no pudieron mantenerlo y tuvieron que abandonarlo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe señalar, que hace unos cuantos años, intentaron reabrirlo con un nuevo proyecto, sin embargo, este jamás fue ejecutado y en la actualidad sigue siendo literalmente un adorno para los juarenses.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez