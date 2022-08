El fin de una era podría estar cerca, ¿cuánto petróleo queda en el mundo?

Por ser una energía no renovable, es un hecho que el principal combustible de la humanidad, el petróleo, termine un día, sin embargo este día podría llegar pronto y causaría serios problemas en caso de no encontrar alternativas.

Y es que han sido ya 2 siglos desde que el humano comenzó a explotar este tan necesario recurso del planeta y apenas hace muy poco que comenzaron a buscar otro tipo de energías, que las reservas mundiales del "oro negro" han disminuido de manera drástica.

¿Cuánto petróleo queda en el mundo?

En 1953, un geólogo estadounidense llamado M. K. Hubbert predijo que la tasa de producción de petróleo alcanzaría un pico entre las décadas de 1960 y 1970 y luego disminuiría año tras año. Es el famoso peak oil, también llamado “pico de Hubbert”.

Esas predicciones apocalípticas demostraron ser fallidas, al menos lo fueron en cuanto el tiempo, ya que por fortuna se descubrieron nuevos y enormes yacimientos al tiempo que se perfeccionaban las técnicas de extracción y refinado.

No obstante, si bien los tiempos en que el geólogo dijo que se terminaría el petróleo no fueron correctas, es un hecho que hoy en día ya hemos explotado gran parte de este recurso en el mundo, por lo que solo tendríamos para dentro de unos 21 años, es decir, para el 2023 este se acabaría.

Contestar a la pregunta de “cuánto petróleo queda en el mundo” no es fácil. Según diversos estudios, actualmente quedan en el planeta entre 600.000 millones y 800.000 millones de barriles de crudo por extraer.

¿Qué alternativas tenemos?

Sin duda el uso de energías renovables y limpias, son el camino que debemos seguir para estar listos a cuando se acabé el petróleo en el planeta tengamos una alternativa.

Sin embargo, existe el riesgo de que no lleguemos a tiempo. La tecnología se ha desarrollado de forma espectacular, pero de momento insuficiente. El planeta (no sólo el mundo del motor) no está preparado aún para dar el salto. La dependencia de los hidrocarburos es total.

De modo que la única salida viable es seguir investigando e invirtiendo en energías alternativas y gestionar con prudencia las reservas de petróleo que tenemos. No sabemos cuánto petróleo queda en el mundo, pero hay que administrarlo con cabeza.