¡En Chihuahua no triunfa el amor! El estado está en el Top 10 con más divorcios, según el Inegi

El tiempo pareciera volar y faltan muy pocos días para llegue una de las celebraciones preferidas por chicos y grandes: el Día del Amor y la Amistad, una fecha en que tradicionalmente celebra el amor y la unión entre parejas, pero también se celebra a los amigos, los hermanos por decisión y los mexicanos ya nos preparamos para conmemorar este día de diversas maneras. Sin embargo, mientras para algunos es motivo de celebración, para otros será un día común al enfrentar la realidad de relaciones rotas y corazones heridos.

Día del amor, la otra cara de la moneda

¿Sabías que Chihuahua se encuentra en el top 10 de estados con mayor cantidad de divorcios? Según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el amor parece no estar triunfando en "el estado grande".

A nivel nacional, en el período que va desde 2022 hasta septiembre de 2023, se registraron un total de 166,766 divorcios, lo que representa un aumento del 11.4% en comparación con el año anterior.

Aumenta la tasa de divorcios en Chihuahua. Foto: Pixabay.com

El 90.5% de estas separaciones fueron formalizadas a través de procesos judiciales, mientras que el 9.5% restante se llevó a cabo de manera administrativa. Es notable que el 66.5% de las parejas optaron por el llamado "divorcio express", mientras que el 31.7% restante decidió separarse de mutuo acuerdo. Además, los datos muestran que las mujeres tienden a solicitar el divorcio a la edad de 40 años, mientras que los hombres lo hacen a los 43.

¿Matrimonios más maduros?

A nivel nacional, la edad promedio para contraer matrimonio ha aumentado significativamente en los últimos años, con hombres y mujeres casándose a edades más avanzadas que en el pasado. Este cambio se refleja en un aumento de la edad promedio al casarse, que pasó de 29.8 a 34.1 años para los hombres y de 26.9 a 31.3 años para las mujeres entre 2013 y 2022.

El Inegi también informa que en 2022 se registraron 5,829 matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que indica una creciente aceptación y reconocimiento de las uniones LGBT+ en la sociedad mexicana.

La gran mayoría de los divorcios en Chihuahua se llevaron a cabo por mutuo consentimiento (95%), seguidos por casos de incompatibilidad (3%) y otras causas (2%). Foto: Archivo / OEM

La realidad de los divorcios en Chihuahua

Sin embargo, a pesar de estos cambios en las tendencias matrimoniales, Chihuahua sigue figurando entre los estados con las tasas más altas de divorcio en el país. En 2022, ocupó el sexto lugar a nivel nacional, con 31.8 divorcios por cada 10,000 habitantes mayores de 18 años. Esta cifra lo sitúa por debajo de entidades como Campeche, Sinaloa, y Nuevo León.

El informe del Inegi también revela que la gran mayoría de los divorcios en Chihuahua se llevaron a cabo por mutuo consentimiento (95%), seguidos por casos de incompatibilidad (3%) y otras causas (2%). A nivel nacional, el divorcio incausado es la principal causa de separación, representando el 65.9% de todos los casos, seguido por el divorcio por mutuo consentimiento, con el 32.7%.

Llama la atención observar cómo el número de divorcios ha ido en aumento en los últimos años en Chihuahua, ya que en 2021 se registraron 8,324 casos en la entidad. Aunque la mayoría de estos divorcios fueron de mutuo consentimiento, es importante considerar el impacto que estas separaciones tienen en las familias y en la sociedad en general.

Es importante reflexionar sobre las causas de esta tendencia y trabajar hacia relaciones más sólidas y saludables. Foto: Archivo / OEM

Además, los datos demográficos de los divorciantes muestran que tanto hombres como mujeres que se divorcian tienden a tener niveles educativos y ocupacionales similares, lo que sugiere que el divorcio no está limitado a un grupo particular de la población.

Los datos del Inegi no son nada alentadores ya que reflejan una realidad en Chihuahua: el amor parece no estar triunfando y, al ser de mutuo consentimiento cabe reflexionar en el compromiso de los matrimonios que tal parece ya no son "en las buenas y las malas hasta que la muerte nos separe" como lo evidencia el ocupar una posición en el Top 10 de divorcios a nivel nacional.

Si bien es importante reconocer el derecho de las personas a buscar la felicidad y la realización personal, también es importante reflexionar sobre las causas de esta tendencia y trabajar hacia relaciones más sólidas y saludables.

Publicada originalmente en El Sol de Parral