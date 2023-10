Fenómeno El Niño podría dejar un otoño más lluvioso para Chihuahua

A pesar de que ya es la temporada de otoño, las temperaturas en la entidad no han bajado como se espera que lo hagan en esta época. Además, Chihuahua se encuentra en un estado de sequía preocupante. Las pocas lluvias que se han registrado, no alcanzan a solucionar esta problemática y las presas de la región sur no han captado el vital líquido, poniendo en riesgo a diversos sectores, como lo es el agrícola, ganadero y a la población en general.

Afortunadamente, el mes de octubre tiene buenas noticias respecto al pronostico de lluvias en Chihuahua y otras regiones del norte del país, pues el mes ha mostrado una tendencia totalmente opuesta a la esperada.

El fenómeno de “El Niño”

El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que se caracteriza por la alteración del sistema climático océano-atmósfera. Surge de la interacción entre aire y el mar en el Pacífico Tropical (desde el sur de México hasta el norte de Perú), en otras palabras, es cuando la superficie del océano pacífico se calienta más de lo normal, sobre todo en el Este y la costa de Sudamérica, provocando lluvias en las costas occidentales de América y haciendo que los días sean más cálidos de lo normal.

Este fenómeno ocurre cada tres o siete años. La última vez que se presentó fue en 2016, cuando la temperatura de los océanos que están alrededor de la Gran Barrera de Coral en Australia y las islas Fiji hasta Hawái aumentó de manera considerable. A pesar de que los océanos han incrementado su temperatura a causa del cambio climático, el fenómeno de El Niño en 2016 contribuyó a que el planeta entrara en uno de los periodos más cálidos jamás registrado hasta entonces.

El Niño podría traer lluvias en la temporada otoñal

Según el sitio web Meteored Mx, durante los primeros diez días del presente mes, se ha registrado un nivel de precipitaciones por encima de la media en la mayor parte de México, a excepción de la zona noroeste, sureste y partes del oriente del territorio nacional, las cuales siguen con un déficit de lluvia preocupante.

Estas precipitaciones se deben al impacto de los ciclones Max y Lidia, así como a la llegada del frente frío 4, fenómenos que afectaron a los estados del occidente, centro, sur y noreste del país.

Se prevé que, para la segunda mitad de octubre, los efectos de los ciclones y frentes fríos continúen posiblemente interactuando y dando lugar a periodos de considerables precipitaciones.

El pronóstico podría continuar hasta la tercera semana del mes de octubre, con la llegada del frente frío número 6, que se combinará con una vaguada y la posibilidad de un ciclón tropical en el Pacífico.

Es posible que se registren precipitaciones por encima del promedio en Jalisco, Chiapas y en la región central, el sur del Bajío y el Valle de México. En cuanto al Golfo de México y la península de Yucatán, se esperan lluvias, aunque su cantidad podría ser menor de lo habitual. Sin embargo, persiste el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos, informa Meteored Mx.

Durante la última semana, se mantendría una tendencia por encima de lo normal en cuanto a las precipitaciones en la región central y los estados del Pacífico. Este patrón húmedo se intensificará en áreas del noroeste, noreste y noreste, incluyendo estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur, mientras que se espera un retorno a condiciones más habituales en el Golfo de México y la península de Yucatán. Paralelamente, se prevé una disminución significativa de las temperaturas, con condiciones más frías hacia finales de octubre.