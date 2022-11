Festival Navideño Menonita: Todo lo que debes saber antes de lanzarte a Cuauhtémoc

Sin duda, éste ha sido un año de muchas alegrías para la comunidad Menonita mexicana, quienes recientemente festejaron el centenario de su arribo a este país, así como sus logros en materia de agricultura e industria, en el estado de Chihuahua. Por ello como parte de sus múltiples jornadas culturales, desean finalizar este 2022, con una serie de magno eventos, donde invitan a todos los habitantes de la región a sumarse a la alegría del espíritu navideño.

Foto: Pexels

Con ocasión de ello, el Museo Menonita, las principales empresas de la comarca, Secretaria de Cultura y el Microtel By Wyndham, exhortan a todas las personas interesadas a pasar una semana inolvidable entre verbenas, desfiles, vendimias y el encendido del árbol de navidad los días 2, 3, 8 y 10 de diciembre en sus diferentes sedes. Te contamos.

Compras navideñas con toque artesanal 2 y 3 de diciembre

Si por alguna razón aún no has tenido tiempo de adquirir los regalos para tus seres queridos para el intercambio de navidad, esta es la ocasión perfecta de comprar manualidades, repostería, adornos o prendas típicas menonitas como overoles, pañoletas y vestidos, que sin duda serán una revelación para quien los reciba. El mercado navideño será en el Corredor Comercial en el km14 de la Colonia Manitoba el viernes 2 y sábado 3 de diciembre de 10 a.m a 7 p.m. en el Hoffnungs Heim Gym. Allí encontrarás de todo, pero principalmente repostería y productos de estación, elaborados por las mujeres menonitas emprendedoras.

Foto: Museo Menonita

Concierto de Navidad 3 de diciembre

El Gobierno del Estado en representación de la Secretaría de Cultura junto con la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, impartirán un Concierto de Navidad gratuito, dirigido por el maestro Alejandro Rico, con un programa especial, que será llevado a cabo en la Colonia Swift, en la Iglesia Burwalde en el campo 107 a las 7 pm. Al finalizar el recital se celebrarán otras sorpresas para la audiencia presente, por lo cual se sugiere llegar temprano al lugar, ya que el espacio es pequeño.

Foto: Museo Menonita

Exposición Pictórica 8 de diciembre

Conoce la nueva generación de artistas entre dibujantes, pintores y fotógrafos menonitas del Instituto ENLAC, que exhiben por primera vez sus creaciones con temática navideña. Algunas piezas estarán disponibles para su adquisición en el Museo Menonita en el KM 10 a las 6 pm.

Foto: Museo Menonita

Desfile de luces 10 de diciembre

Para finalizar la jornada decembrina, las principales empresas menonitas realizarán la marcha de carros alegóricos con motivos navideños a partir de las 5,30 pm, con salida del Parque San Antonio, sobre Avenida Juárez hasta finalizar el Corredor Comercial Manitoba en el KM 10, en donde se remata con el encendido del árbol de Navidad en el Museo Menonita, donde habrá verbenas populares, comida y mucho más.

Si ya se te antojó todo lo mencionado haz tu agenda y goza de las tarifas especiales que el hotel Microtel By Wyndham ofrece del 3 al 11 de diciembre del 2022 en habitaciones dobles y sencillas.