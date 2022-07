Jurassi Park, Tiranosaurio y Homosapiens: Los curiosos nombres de esta colonia en Chihuahua

En cuanto nos preguntan una dirección lo más común es dar el nombre de la calle acompañado del número; nombres como Aldama, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Universidad son denominaciones conocidas en la mayoría de las ciudades mexicanas, pero hay casos especiales como el de la colonia Valle Dorado en Chihuahua capital.

También, al momento de orientar a alguien para llegar a un punto, es normal decir, "está entre la calle 80 y 84", "a tal altura", pero te imaginas dar de referencia: Tomas la calle Meganosauro hasta topar con la calle Dinosaurio y llegas a la calle Jurassi Park.

Aunque suene un poco descabellado, en la ciudad de Chihuahua, las calles de la colonia Valle Dorado, ubicada al sur de la mancha urbana, tiene como particularidad los nombres de las arterias ya que hacen referencia a dinosaurios (tiranosaurio, meganosaurio, torosaurio), mamíferos (como rinoceronte, jabalí o búfalo) o bien, rúas como Neandertal u Homosapiens.

Y no, no es falla en la matrix ni alguna simulación, la calle Jurassi Park existe en la ciudad de Chihuahua ¿Será que la calle es "Jurassi Park" hace alusión a la película del parque de atracciones de dinosaurios, "Parque Jurásico" o Jurassic Park?

¿Quién decide los nombre de las calles?

El proceso para nombrar una calle lo tiene el Instituto Nacional de Estadística (INE). El órgano hace la entrega al consejo regional un informe de las nuevas calles, avenidas y plazas que se crean y dependiendo la ubicación se deciden los nombres entre sí.

En general, si se encuentra dentro del casco urbano, el Ayuntamiento es quien se encargará de nombrarlos, pero mediante las juntas vecinales los vecinos o habitantes serán quiénes decidirán el nombre. En estas reuniones se basta con proponer el nombre de una calle para que sea valorado.

Sin embargo, pese a todo lo anterior cabe destacar que cada municipio tiene sus propias normas para bautizar una calle.

En Chihuahua, el Ayuntamiento procedió a designar la nomenclatura de las novísimas arterias del tráfico y escogió para ello, en la gran mayoría de los casos, los nombres de distinguidos chihuahuenses, sin embargo, en este caso se desconoce el por qué de los nombres de la colonia mencionada anteriormente.

Se desatan memes por la calle Jurassi Park

Además de que Chihuahua sea conocido por ser un estado único en la República por su gente y diversidad, también aspectos extraños rodean a la ciudad y esta vez la calle Jurassi Park fue objeto de meme en redes sociales.

Usuarios compartieron en Facebook la citada calle y en ánimo de risa, hacían alusión de dinosaurios en la colonia Valle Dorado.

No me digan que no vivimos en una simulación cuando en Chihuahua hay una calle que se llama jurassi park, que cruza con la calle dinosaurio jajajajajsjs pic.twitter.com/GaRWtFDafp — julian cartablanca (@chilechiltepin) September 19, 2019

