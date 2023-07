La boda del año: Los elefantes BigBoy y Bireki celebrarán sus nupcias en Ostok el 19 de julio

Culiacán, Sin.- Al principio, BigBoy y Bireki no podían estar juntos, pero los especialistas del Santuario de Ostok los dejaban verse a través de una barda de contención para que pudieran conocerse.

Ahora, después de meses de convivir de forma sociable, Big Boy y Bireki, dos elefantes asiáticos que vivirán juntos a partir del próximo miércoles 19 de julio en el santuario Ostok en Culiacán.

La raza de estos dos elefantes es proveniente del continente asiático en países como China, India e Indonesia, sin embargo estos fueron rescatados de circos en México.

Para lograr juntar a estos dos elefantes, se tuvieron que realizar una serie de procesos entre ellos la improntación una forma acercarlos para conocerse así como también estudiar su comportamiento y manejo con especialistas en el tema y veterinarios.

Bireki tiene 33 años con un peso de 3 toneladas y 3 metros de altura, mientras que BigBoy tiene 42 años con un peso de 5 toneladas y una altura de 4 metros y medio.





En cuanto al costo por mantenerlos sanos con cuidados diarios físicamente, alimentación, medicamentos, mantenimiento y demás se requieren alrededor de 140 mil pesos al mes, pues BigBoy come hasta 200 kilos diarios entre forraje, concentrado, frutas y verduras así como también Bireki con 150 kilos al día.

Ernesto Zazueta Zazueta, rescatista y propietario del refugio Ostok, dijo que ambos elefantes estuvieron en el zoológico de Culiacán donde se les atendió y rehabilitó su estado de salud, comportamiento y demás para después ser trasladados al refugio donde vivirán libremente.

“Bireki, la trasladamos a Ostok hace alrededor de 5 meses, mismos que estuvimos improntando para que se acostumbrara con Big Boy; como son animales muy grandes se tienen que cuidar todos los riesgos, no sabe uno como puedan reaccionar”, señaló.

Sin embargo, después de este proceso y con el apoyo de diversos especialistas de diferentes zoológicos de México y etólogos de Estados Unidos para estudiar el comportamiento y manejo de los animales, Bireki y Big Boy ya podrán estar juntos.













El también presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) comentó que la pareja de elefantes asiáticos han tendido encuentros y por indicaciones de los especialistas ya es momento de juntarlos, y por ello se realizará una boda el miércoles 19 de julio en el santuario.

Zazueta Zazueta, señaló que en México hay alrededor de dos o tres elefantes más, sin embargo Bireki es la única hembra en todo el país, además de nacer y ser registrada en México.

El elefante BigBoy fue rescatado de un circo en Guadalajara, donde vivió sus últimos 5 años encadenados bajo una carpa, pero hoy ya vive una vida plena y libre en el santuario Ostok.

En ese mismo sentido también Bireki fue rescatada de otro circo pero de un proceso legal con autoridades y el circo que la tenía, pero con gestiones y trabajo constante la unidad de rescate del zoológico de Culiacán y Ostok lograron auxiliarla.

