Lanzan en Chihuahua Novâh, lo último en el cuidado de la salud

La tarde de este sábado, en las instalaciones de Canaco se llevó a cabo la presentación de la empresa Novâh 'Your New You', la cual pone a disposición una serie de productos de suplementos alimenticios que tienen como objetivo fortalecer el cuidado de la salud.

Lizeth Armendáriz, Paola Aguayo y Ana Villarreal son las tres socias de esta empresa, teniendo como director a Daniel Aguayo, los cuales estuvieron acompañados por el presidente de la Canaco, Omar Armendáriz.

En primera instancia, explicaron que Novâh significa 'nuevo' y eligieron este nombre haciendo referencia a las estrellas que retoman su valor y brillo, impacto que esperan replicar en las personas que hagan uso de los productos que promueven.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Cabe mencionar que esta presentación no solo se dio en esta entidad, sino en todo México y Estados Unidos, pues son los lugares en los que estarán disponibles los productos ofrecidos.

"Denota el empoderamiento femenino que tiene el objetivo de posicionar en el mercado la suplementación alimenticia cuidando la salud de manera natural", explicaron.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

De esa manera, estas tres mujeres emprendedoras han concretado la visión que tuvieron de empoderar la feminidad haciendo que todas las personas, especialmente las mujeres, se sientan mejor consigo mismas.

Cada una de las socias realizó una presentación de los productos que estarán a la venta entre los cuales se encuentran cremas faciales, colágenos, sérum, suplementos alimenticios, desintoxicantes, café, entre otros.

Igualmente, ofrecieron la degustación de los principales productos a fin de que los presentes pudieran experimentar no solo los sabores, sino los beneficios descritos.