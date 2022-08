¿Las malas noticias nos agotan? Esto dice un estudio

Las noticias duras son aquellas que están compuestas con múltiples datos periodísticos que, cuentan hechos de relevancia social, por lo regular cubren temas de seguridad, salud o política, este contenido suele ser la cara principal de los diferentes medios de comunicación, pues tienen el objetivo de explicar de manera objetiva lo que está pasando.

Un estudio reciente encontró que este tipo de información genera cansancio entre la audiencia, pues las personas ya no quieren consumir “malas noticias”, esta respuesta ha ido en aumento en los últimos años, y se ha originado por distintos factores, dentro de los que resaltan la pandemia por el nuevo coronavirus y el internet.

Los especialistas mencionaron que las empresas informativas necesitan revisar lo que publican, para que de esta manera logren entender el efecto que están teniendo, y así puedan presentar un ángulo que resulte más constructivo. En este sentido, se informó que las ‘fakes new’ (noticias falsas) han hecho que los usuarios pierdan la credibilidad.

Ya no quieren titulares deprimentes

Las malas noticias influyen en el estado de ánimo de las personas, pues al leer hechos poco alentadores relacionados con la crisis sanitaria, el conflicto entre Rusia y Ucrania, las olas de calor, los incendios forestales o las nuevas variantes del Sars-Cov2, se produce un sentimiento de ansiedad.

Esto de acuerdo con el informe llamado 'Digital News Report 2022', realizado por el Instituto Reuters en colaboración con la Universidad de Oxford de Reino Unido. Para llegar a este resultado, entrevistaron a 93 mil consumidores de 46 países diferentes.



📊 46 markets, 93,000+ respondents

👩🏾‍🏫 Up to date, cross-national analysis from @nicnewman @richrdfletcher Craig T. Robertson @kirstenaeddy @rasmus_kleis & our partners



📱 Full report: https://t.co/ehKrEjBeSl

Los expertos detallaron que el 38% de los encuestados mencionó que prefería ignorar los medios de comunicación, en comparación con el 29% de 2017.

Los expertos detallaron que el 38% de los encuestados mencionó que prefería ignorar los medios de comunicación, en comparación con el 29% de 2017. El porcentaje se duplicó en Brasil (54%) y Gran Bretaña (46%). Ellos reportaron experimentar sentimientos de impotencia, o poca compresión de los hechos.

Nuevas estrategias periodísticas

El líder del análisis, Nic Newman, mencionó que estos resultados necesitan ser analizados a fondo por otros profesionales, ya que esto representa “un reto particular para los medios de comunicación”.

De la misma manera, él agregó: “Los temas que los periodistas consideran importantes, como las crisis políticas, los conflictos internacionales y las pandemias mundiales parecen ser precisamente los que alejan a algunas personas”.

Las malas noticias alejan a algunas personas / Foto: Pixabay

En el reporte indicaron que la confianza hacia los medios ha bajado en la mitad de las naciones analizadas, en contraste, en siete de ellas subió la credibilidad. Este escenario se obtuvo durante la pandemia por Covid-19.

Además, los más jóvenes evitan los medios tradiciones, y quieren usar otras fuentes, y es que se encontró que el 15% de las personas entre 18 y 24 años se informan gracias a la red social TikTok, que se ha convertido en una de las más usadas en el mundo.

