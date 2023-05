Ley contra la comida chatarra: ¿Sabías que está prohibido vender chucherías en las escuelas?

Aunque a muchos no les parezca, lo cierto es que la comida chatarra no es la mejor opción para alimentarnos, muchos menos para los niños y adolescentes que se encuentran en pleno desarrollo y necesitan nutrientes esenciales para continuar con su crecimiento.

Para poder cuidar su alimentación, hace aproximadamente 9 años se creó la una ley, con la cual queda prohibida la venta de alimentos chatarra o ultraprocesados tanto adentro como afuera de las escuelas, sin embargo, hay muchas personas que no saben de ella o que no la siguen y al no hacerlo, estarían cayendo en un delito. Te explicamos un poco más de qué se trata esta ley.

¿Cuál es la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas y de qué se trata?

Para proteger la alimentación de los menores que estudian en instituciones tanto públicas como privadas de nivel primaria y secundaria, se reformó el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creando la Ley General de Educación para señalar que los pequeños tienen derecho a la salud, y por ello, es que se deben juntar esfuerzos para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.

Para lograrlo, fue que se prohibió la venta y distribución gratuita o de venta de alimentos envasados, azucarados o procesados con alto contenido calórico a menores de edad, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.

Desde el 2014, se dio a conocer que el incumplimiento de esta ley provocaría sanciones por no respetarla/Foto: Cuartoscuro

Desde el 2014, se dio a conocer que el incumplimiento de esta ley provocaría sanciones por no respetarla, sin embargo, la venta de este tipo de productos continuó y sigue hasta la fecha, sin que haya mucha regulación.

Pero entonces, ¿qué sí y qué no se puede vender en las escuelas?

De lunes a viernes, las escuelas pueden vender libremente (tanto dentro como fuera del plantel) frutas y verduras, cereales integrales como amaranto, avena, etc., oleaginosas como pepitas, nueces, cacahuates, etc., leguminosas secas como lentejas, habas, etc. y agua natural gratuita y a libre demanda.

Por otra parte, los alimentos que nunca deben venderse en las escuelas incluyen: refrescos, refrescos light, leche de sabor con azúcares añadidos, botanas saladas, galletas y pastelitos, dulces, postres y yogurt con azúcar.

Es importante destacar que con la regulación actual se permite que los días viernes se vendan algunos alimentos chatarra o ultraprocesados que cumplan ciertos criterios nutricionales, sin embargo, esta modificación provoca confusión entre las autoridades educativas y los padres de familia, además de que dificulta la implementación de la ley.

Con la regulación actual se permite que los días viernes se vendan algunos alimentos chatarra o ultraprocesados/Foto: Cuartoscuro

¿Cuántas escuelas tienen reportes de incumplir la ley de no vender chatarra en las escuelas?

El portal Mi Escuela Saludable (que fue hecho por la organización El Poder del Consumidor y la colación de 72 organizaciones de sociedad civil REDMI) sacó a la luz un informe donde estudió mil 170 escuelas del país para conocer cuántas de ellas cumplian la ley de no vender comida chatarra y cuántas no lo hacían, y los datos que se arrojaron a raíz de esto son muy interesantes.

Cabe destacar que se tienen datos de cada ciclo escolar partiendo desde el 2014 (que fue cuando empezó a implementarse esta ley) hasta este 2023, sin embargo, entre el 2019 y el 2021 no hubo datos debido a la pandemia por Covid-19.

En el informe realizado por el portal Mi Escuela Saludable, se dio a conocer que del año 2014 a la fecha (2023), en México se han realizado 15 mil 536 reportes de 11 mil 012 escuelas que aún venden comida chatarra dentro y fuera de las instalaciones.

De esas escuelas, a nivel nacional, que no cumplen la ley de no vender comida chatarra 73.7 por ciento venden refrescos, 97.2 por ciento venden comida chatarra, 72.7 por ciento no venden frutas y verduras, 90.5 por ciento no tiene comité que vigila la prohibición de la venta de comida chatarra y en 63.2 por ciento de ellas no hay bebederos de agua.

Del 2014 a la fecha, en México se han realizado 15 mil 536 reportes de 11 mil 012 escuelas que aún venden comida chatarra/Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, en nuestro estado, del 2014 a la fecha, se han recibido 608 reportes de 432 escuelas que no siguen esta ley, de las cuales, el 82.2 por ciento vende refrescos, el 97.4 por ciento vende comida chatarra, el 84.5 por ciento no vende frutas y verduras, el 93.3 por ciento no tiene comité que vigila la prohibición de la venta de comida chatarra y en 31.3 por ciento de ellas no hay bebederos de agua.

En el estado de Chihuahua, del ciclo escolar 2014- 2015 se recibieron 12 reportes de 12 escuelas distintas que no seguían la ley de no vender chatarra, en 2015-2016 fueron 25 reportes de 23 escuelas, en 2016-2017 fueron 36 reportes recibidos de 34 escuelas, en 2017-2018 fueron 17 reportes de 16 escuelas, en el ciclo 2018-2019 se recibieron 222 reportes de 187 escuelas y en el ciclo del 2022-2023 fueron 293 reportes recibidos de 234 escuelas diferentes.

Si nos ponemos a observar los datos de cada ciclo escolar, podemos ver como los reportes de venta de comida chatarra han ido incrementando, contrario a lo que debería de ocurrir.

¿Cuáles son las multas por no respetar la ley y seguir vendiendo comida chatarra en las escuelas?

Todas las escuelas, tanto públicas como privadas, que vendan alimentos chatarra o ultraprocesados, tanto fuera como dentro de la escuela, serán acreedores a una sanción, hay dos tipos de ella:

Quienes incumplan la ley de no vender chatarra en las escuelas serán acreedores a sanciones/Foto: Cuartoscuro

La primera es administrativa, y consiste en la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de la validez oficial de estudios de la escuela que incumpla la ley.

La segunda es económica, e implica una multa de entre cien y hasta mil salarios mínimos, es decir, entre 20 mil 744 pesos y hasta 207 mil 440 pesos, para quienes prestan servicios educativos. Cabe recalcar que las multas podrían duplicarse en caso de reincidencia.