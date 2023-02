¿Los burritos no son de Juárez? Guanajuato y hasta Corea del Norte dicen que los inventaron

Ciudad Juárez ha presumido en las últimas décadas ser la cuna del burrito, no obstante, este platillo se popularizado a nivel internacional, a tal punto de que en otros lados quieren hacerse pasar por los creadores originales.

Sin duda alguna los burritos han estado presentes durante muchos años, incluso parece que formaran parte de la cadena alimenticia, pero lo que sí es una duda, es ¿en dónde se originaron?

¿Corea del Norte y Guanajuato los creadores del burrito?

Una de las más antiguas hipótesis a las que se llego es que proviene de Guanajuato por su origen en el diccionario publicado en 1895 por Félix Ramos y Duarte, donde se menciona que es "Tortilla arrollada, con carne u otra cosa dentro".

Por esa misma razón se llegó a la conclusión de que su origen podía a ver provenido de este estado del centro de México, pues este registro es al menos 15 años antes de que comenzara utilizarse en Juárez.

Otro de los argumentos y un tanto extraño, es que este platillo tan popular se originó en Corea del Norte. Se mencionaba que era una “envoltura de trigo”, además de ser un platillo típico de esta región.

De acuerdo a un informe dado a conocer a principios del 2022 en Norcorea, el burrito fue inventado por su exlíder Kim Jong-il, quien mencionaba que se acompaña con agua mineral en el verano y té caliente durante el invierno. Por supuesto lo anterior es una más de las tantas mentiras que suelen asegurar en aquel hermético país asiático.

Y lo que es cierto es que ni Guanajuato y mucho menos Corea del Norte, región donde la población sufre de falta comunicación con países extranjeros. Pero sea como sea ¡el burrito si es mexicano!

¡El Burrito es 100 por ciento juarense!

Más allá de que hoy sea un platillo de nivel internacional, el burrito original nació en México y siendo más precisos fue Ciudad Juárez quién comenzó a venderlos.

El dato más antiguo data desde la Revolución Mexicana, cuando un vendedor llamado Juan Méndez recorría las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, ofreciendo este particular alimento; una tortilla de harina enorme, rellena de frijoles y diversos ingredientes, pero todo esto enrollado, llamándole "Burrito".

El especialista Sebastián Amaro, docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana, explica que, Juan, para poder ofrecerlo debió de pensar en algo que fuera barato, vasto, fácil de comer sin cubiertos ni platos, y además que fuera de consumo inmediato. Es por eso que se optó por envolver la comida que llevaba en la tortilla de harina.

Y es que no cabe duda, el burrito es 100% norteño, además es una comida que se ha ido adaptando tanto en Estados Unidos catalogándola como comida Tex-Mex, no olvidemos que de igual manera, en otras partes del mundo va destacando por su tan colorido y amplio sabor en guisos.

