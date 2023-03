¿Quién es Olimpia Coral? Su historia y la lucha contra la violencia digital

En México y el mundo las tecnologías digitales han tomado un papel importante en cómo nos relacionamos, sin embargo también sumaron la llamada “violencia digital” por lo que se han tenido que adaptar los sistemas de justicia y legislaciones para castigarla o mínimo reconocerla, esta es la lucha de Olimpia Coral Melo Cruz, la mayor impulsora de la Ley Olimpia.

También te puede interesar: Bloque negro: ¿Cuál es su papel en la marcha del 8M?

Olimpia Coral Melo Cruz es hoy una activista y defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en 2021 en la revista Time, y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, colectivo que se dedica a dar apoyo y acompañamiento a víctimas de la violencia digital.

Aunque ahora goza de reconocimiento internacional, esto no fue así desde el principio de lo que sin saber cambiaría las legislaciones del país y la forma de pensar de miles de personas, pues la originaria de Huauchinango, Puebla, sufrió la misma violencia contra la que hoy alza la voz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olimpia Coral (@olimpia_coral_melo)

Cuando tenía 18 años la joven sufrió de “pornovenganza” por parte de quien fuera su pareja sentimental, el sujeto distribuyó sin su consentimiento un video sexual de ambos, pero en el que solo se veía la cara de Olimpia.

Un minuto y 30 segundos duraba el video, pero eso alcanzó para que su vida cambiará por completo, llegando incluso a encerrarse en su casa por un largo tiempo, y intentar suicidarse en tres ocasiones, aunado a esto al intentar poner una denuncia, los agentes ministeriales le hicieron saber que -en ese momento- “ni en México, ni en este estado (Puebla) hay delito qué perseguir”.

Por fortuna, la mamá de Olimpia fue la primera que le dijo que no era su culpa, que no era una criminal por que su expareja hubiera expuesto su vida íntima, a partir de aquí comenzó una lucha para que se reconociera el delito del que fue víctima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olimpia Coral (@olimpia_coral_melo)

En marzo de 2014 se presentó la iniciativa de ley en el Congreso de Puebla del conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales (ciberviolencia), que llevaría su nombre.

Pero no fue hasta el año 2019 que se pudo hacer una denuncia ante el Ministerio Público, para que en el 2022 la ley se aplique en toda la República Mexicana y esta es aceptada en 28 estados, convirtiendo a la fue conocida por su video sexual, en Olimpia Coral Melo Cruz, la de la Ley Olimpia.

Chihuahua Emprenden activistas litigio para tramitar amparos en apoyo a personas que buscan abortar

El 6 de marzo, la activista dió una conferencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde señala que la legislación de la Ley contra la violencia digital es lo urgente, pero "que exista la Ley Olimpia no significa que ya haya espacios seguros".

Destacó que “aún no hay sexting seguro”, y que si se lleva a cabo es importante cuestionarse el consentimiento, no mandar fotos con tu cara o señales particulares, hacerlo en redes donde puedas borrar el contenido, establecer límites y no conservar archivos.