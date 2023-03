¡Las queremos vivas y libres! Aprende a reconocer los tipos de violencia hacia las mujeres

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, y ante la alta incidencia en los delitos de violencia de género en la región sur de Chihuahua, es importante aprender sobre las diferentes modalidades en que ésta puede manifestarse, para con ello, actuar a tiempo para controlar la situación.

Hoy más que nunca, el país se ve inmerso en una grave situación de riesgo en contra de las mujeres, actos que van desde el acoso y la humillación, hasta la comisión de feminicidios; sin embargo, un método de prevención consiste en identificar a tiempo los factores considerados como actos de violencia, que pueden tener inicio en el ámbito social y familiar.

¿Has sido objeto de violencia por el simple hecho de ser mujer? No te quedes callada, actúa. Foto: Facebook | @Atenea

Es importante que si como mujer, te sientes identificada con alguna de las situaciones que se presentan a continuación, busques ayuda ante las primeras manifestaciones, recuerda que cuando se vuelven conductas recurrentes de parte de tu pareja o de alguien cercano, pueden agravarse hasta desencadenar en la comisión de un delito.

¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres?

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres.

La definición de violencia contra las mujeres es todo aquel acto u omisión basada en su género, que tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

Formas de violencia "sutiles"

Aquí se incluyen las manifestaciones de actos "no visibles", o que no son manifestadas de manera explícita, la mayor parte del tiempo ocurren en entornos privados y debido a sus características no están tipificadas como delitos; no obstante, pueden ocasionar daños mentales y psicológicos hacia la persona afectada.

Simbólica

Es el estereotipo negativo impuesto sobre la figura femenina debido a los "usos y costumbres", incluye actos como denigrar, desvalorizar y dominar a otra persona por el solo hecho de ser mujer.

Obstétrica

Se refiere al trato médico de parte de un especialista en salud reproductiva, aquí se incluyen desde burlas y negar atenciones médicas, hasta las negligencias, que pueden poner en riesgo la vida o integridad de la paciente.

Institucional

Como su nombre lo indica, tiene lugar dentro de instituciones, ya sea del sector público o privado, donde se utiliza lenguaje sexista y actitudes de desigualdad ante las personas de género femenino.

Mediática

Ocurre en medios de comunicación, ya sea radio, televisión o internet, donde se manejan actos como la publicidad sexista, el micromachismo o los chistes de índole sexual.

Laboral

Es la acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica hacia la mujer, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus precepciones económicas.

Es sin duda uno de los tipos de violencia más comunes, misma que actualmente tiene lugar en todo tipo de empresas, donde muchas veces las empleadas perciben un menor sueldo que los varones en puestos de similar jerarquía. Incluye además situaciones como una mayor carga de trabajo y actitudes de subordinación.

Económica

De modo similar al anterior, se observan ejemplos como el negarle a una mujer responsabilidades de tipo económico, como la libertad para abrir una cuenta bancaria o disponer del uso de efectivo para sus gastos personales.

Política

Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas que se dirigen a una mujer con el objeto de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Aquí entran en juego cuestiones de poder, como el impedir una asunción de cargo, o excluir la opinión de una mujer que funge como servidora pública.

Cualquier mujer puede verse envuelta en una situación de violencia, sin importar su etnia, edad o condición social, por lo que se debe promover el respeto hacia los derechos para una sana convivencia. Foto: Facebook | @Atenea

Formas de violencia explícitas

En este caso, se trata de un modo de violencia directa, que tiene repercusiones inmediatas tanto en el ámbito emocional como el físico, llegando en el peor de los casos, a la misma muerte de la afectada o la comisión de delitos graves.

Feminicida

Forma más extrema de violencia hacia las mujeres, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado.

Es todo acto donde se quita la vida a una mujer por razones de género, puede incluir actos como muerte violenta, lesiones dolosas, mutilaciones infamantes que provocan la muerte y actos de necrofilia.

Física

Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que provoca daños.

Incluye actos de agresión hacia el cuerpo de la persona, que si bien, no llegan al feminicidio como tal, pueden ocasionar secuelas permanentes. Puede ir desde los golpes y excoriaciones leves, hasta mutilaciones y ataques con armas.

Sexual

Toda conducta de tipo sexual hacia una mujer sin el consentimiento de la misma, sus formas más leves son el llamado "sexting" o ciberacoso, así como los tocamientos y actos impúdicos. De manera más grave, se incluye la violación.

Constituye una expresión de abuso de poder que implica la "supremacía masculina" sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto.

Familiar

Tiene lugar en la familia nuclear, así como entre parientes cercanos (primos, tíos, etc.) Es cometida usualmente dentro del hogar y en ocasiones llega a afectar también a los hijos. Insultos, gritos, humillaciones y amenazas cometidas por familiares entran en esta categoría.

Hostigamiento o acoso

Se refiere no solamente al acoso de tipo sexual, sino a todo acto intimidatorio como amenazas, chantajes o insinuaciones hacia la víctima. Muchas veces se da en la vía pública, haciendo que muchas mujeres se sientan inseguras al salir de noche o caminar en sitios poco transitados.

Psicológica

Es cualquier acto u omisión que atente contra la estabilidad psicológica, tiene como objetivo el hacer sentir mal a la persona, por medio de burlas, bullying o humillaciones.

Puede ser cometida también de forma pasiva, al ignorar intencionalmente a la afectada; o de manera activa, por medio de gritos e insultos. Entre sus consecuencias están la depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso el suicidio.

Patrimonial

Es cualquier acto u omisión que afecta el patrimonio de la persona, se manifiesta como la sustracción, transformación, destrucción y retención de objetos, documentos y bienes personales.

Es cuando se daña el patrimonio o propiedades, ya sea el auto, la vivienda o los artículos personales de la propietaria. Actos como el robar o sustraer pertenencias, así como la apropiación, también son ejemplos de este tipo de violencia.

¿Qué hacer si detectamos violencia de género?

¿Te has sentido identificada con alguna de las situaciones anteriores? Te informamos que no estás sola y siempre habrá alguien a quien puedas acudir para pedir ayuda. En el estado de Chihuahua, existen varias instituciones dispuestas a brindar auxilio en estos casos, así como orientación y terapia.

Lo más importante, es detectar a tiempo cuando se vive en un entorno donde tus derechos como mujer están siendo vulnerados, con el objetivo de denunciar y poner fin a la situación antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que en muchos casos de feminicidio, ya existían antecedentes de violencia.

Para quienes viven en Hidalgo del Parral, se encuentra el Centro de Atención a la Violencia Contra las mujeres (CAVIM), así como los elementos de seguridad pública, a través del programa Puerta Violeta.

Mientras que a nivel estatal, puedes acudir a los Centros de Justicia Para las Mujeres (CEJUM) en Chihuahua y Ciudad Juárez. A continuación encontrarás una serie de líneas telefónicas en donde pueden ayudarte:

Centro de Atención a la Violencia Contra las Mujeres

Chihuahua: (614) 410-93-99 y (614) 410-51-11

Parral: (627) 523-93-13

Juárez: (656) 680-06-00 y (656) 629-33-00 ext. 55240 y 55242

Guachochi: (649) 543-21-06

Camargo: (648) 462-72-43

Madera: (656) 572-13-68

Cuauhtémoc: (625) 572-13-68

Centros de Justicia Para Mujeres

Chihuahua: (614) 429-33-00

Juárez: (656) 629-33-00

Puerta Violeta de Seguridad Pública

Parral: 911

