Infonavit 2023: ¿Me pueden quitar mi casa por falta de pago?

Las personas que han sido beneficiadas con el crédito del Infonavit pueden tener la preocupación de si pueden quitarles su casa si dejan de pagar. Aun cuando el Instituto otorga facilidades a las personas para acceder a comprar una vivienda, en muchas ocasiones, las circunstancias pueden hacer que sea difícil seguir pagando el préstamo.

Por esta razón, es importante que antes de sacar un crédito a través del Infonavit, revises los términos que se establecen en el contrato y cuáles son las sanciones en caso de que dejes de pagar el crédito. Entre algunas de las sanciones que puedes recibir está el generar intereses, al igual que en cualquier otra institución bancaria.

¿Me pueden quitar mi casa por falta de pago?

Sí, el Instituto puede quitarte tu vivienda si dejas de pagar mensualmente la cuota. Si no cumples con lo acordado en el contrato que firmaste al inicio de recibir el crédito, comenzarás a generar intereses. Si pasas cuatro años sin abonar a la deuda, la institución pasará a adquirir tu propiedad

Cuando el Infonavit adquiere tu propiedad por falta de pago, establece un juicio para recuperar el adeudo del crédito que te otorgó. Se presenta ante el juzgado para obtener una sentencia en la que declare que debes pagar el adeudo y en caso de no hacerlo, se cobrará con la vivienda. Inicia el proceso de rematarla para pagar la deuda y si no la vende, se la queda como pago.

Si tu estado de cuenta en el Infonavit aparece en ceros, significa que han cerrado tu crédito. En este caso, tienes el derecho a defenderte en el juicio si consideras que han vulnerado el proceso jurídico. Para saber si tu casa ya ha sido adjudicada, puedes acudir a las instalaciones de la institución para conocer el estatus de tu crédito y en caso de que te informen de que tu vivienda ha sido adjudicada, deberán proporcionarte el número de juicio o expediente.

Cuando tu crédito Infonavit ha sido cancelado por adjudicación, significa que ya no se encuentra en el sistema del Infonavit como crédito vigente y que ya no tendrás que pagar la deuda, pero también habrás perdido el derecho de la propiedad. Si la situación no se arregla en el juicio, el juez podrá ordenar que desalojes la vivienda.

Alternativas si ya no puedes pagar la casa

Afortunadamente, la institución tiene algunas alternativas a las que puedes acceder en caso de que no puedas seguir pagando tu crédito, y así evitar que en un futuro te quiten la propiedad. Las opciones que tienes para este caso son:

Usar el seguro de desempleo: los créditos otorgados a partir del 2009 tienen el Fondo de Protección de Pagos, que les ayuda con la mensualidad en caso de desempleo. Si perdiste tu empleo (no por jubilación, pensión, incapacidad o invalidez); no has recibido este apoyo en los 5 años previos y tuviste un empleo de al menos 6 meses, la institución te ayudará a estar al corriente con los pagos durante 6 meses.

si cambiaste de empleo o tu salario tuvo una disminución, puedes solicitar un ajuste en el monto para que te cobre el porcentaje correspondiente a tu nuevo salario. Prórroga total: en caso de perder tu empleo, puedes pedir una prórroga, la cual va a depender de la fecha en la que se te otorgó el crédito. Ten en cuenta que, con esta opción, sí se cobran los intereses cada mes, por lo que el saldo pendiente incrementará.