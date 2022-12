Mujer realizó pedido de 2 mil pastelitos y el cliente nunca llegó por ellos

Yadira Reyes es una mujer que, entre otras cosas, se encarga de vender postres a través de internet, una vez recibió un pedido de 2 mil pasteles individuales, por lo que procedió a prepararlos para tenerlos listos en la fecha indicada, sin embargo, al momento de hacer la entrega descubrió que el cliente había desaparecido.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella decidió compartir su caso a través de Facebook, en donde destacó que necesitaba recuperar el dinero que invirtió. Al poco tiempo, esta publicación se volvió tendencia en su lugar de origen, por lo que cientos de personas le escribieron para ayudarla.

Fue de esta forma, que su historia generó una lluvia de comentarios, aunque algunos fueron negativos. Pues diferentes usuarios le dijeron que para ese tipo de trabajos debe pedir más dinero como anticipo, pero, la mayoría de la gente la defendió y destacó que el problema fue de la persona que la engañó, y lo mejor sería apoyarla de alguna manera.

El cliente desapareció

Hace unos días, Yadira realizó un post en el que detalló lo ocurrido, y comentó que estaba rematando los postres, pues era indispensable que por lo menos recuperara lo que invirtió; fue así como también puso el precio final:

“Buenas noches nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales, los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado. Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar estamos rematando los pasteles $30 pesos 2X50”, redactó.

l supuesto cliente identificado como Jorge Zuñiga le hizo el pedido para un banquete, pero eso no es todo, ya que también le dejó un pequeño anticipo; de esta manera, fue como ella lo esperó en el punto de encuentro, sin embargo, él nunca se apareció.

Su publicación generó más de 2 mil reacciones, y la compartieron más de 5 mil veces. Asimismo, ella obtuvo miles de comentarios, estos fueron algunos: “Todos los que se burlan de esto, ¿Todo bien en sus casas? ¿Quién les hizo tanto daño?”, “Hermosa, cada que tengas un pedido pide la mitad de anticipo”.

Usuarios se unen para ayudarla

Fue así, como muchos usuarios se unieron para apoyarla, incluso en otros perfiles compartieron su caso, y se organizaron para ir por los pastelitos: “¡Ayuden por favor! A una gran amiga la dejaron con un pedido y no los recogieron. Ayuden por favor comprando y compartiendo”, señaló Sonia Puga.

Más tarde, Yadira comentó que muchas personas acudieron a verla para comprarle una pieza, y de esta forma pudo recuperar el dinero. Además, en Facebook circularon algunas imágenes de los clientes que hicieron fila para comprarle.

“Mil gracias a cada uno de ustedes dios los bendiga grandemente hemos terminado con los pasteles”, comentó Yadira. En un medio local, detallaron “Somos más los buenos, oiste Jorge Zúñiga. Esto es Ciudad Victoria, se unen para ayudar a Yadira Reyes, quien se quedó con dos mil pasteles individuales luego de que un cliente le quedó mal”.

Nota publicada en: El Sol de Puebla