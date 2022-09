¿No has regularizado tu auto chocolate? Esto pasará si no lo haces ante la fecha límite

El tiempo se agota y los propietarios de autos de procedencia extranjera, o chocolates, siguen con los trámites necesarios para regularizar sus vehículos. Muchos se preguntan ¿Qué pasa si no lo regularizo? Te contamos.

Regularizar o no tu automóvil de procedencia extranjera es una elección que debe tomar cada propietario, eso sí, aquellos que decidan no hacerlo deberán enfrentar los resultados pues existe una ley que estipula las consecuencias que afrontaran todas las personas que no realicen el trámite.

¿Cuándo es la fecha límite para regularizar mi automóvil chocolate?

Según explican las autoridades, los propietarios de autos chocolates, tienen como fecha límite el 20 de septiembre del 2022 para lograr una cita para presentar su vehículo a la inspección física necesaria que deben pasar todos los interesados. De aprobarse esta verificación se aprobará el trámite y se podrá regularizar el vehículo.

¿Qué pasa si no regularizo mi automóvil extranjero?

Recientemente se aclaró que no existirá un prórroga para los propietarios de autos chocolate que no hayan tramitado su cita, esto es debido a que algunas personas reportan tener problemas o fallas en la página. En este sentido, las autoridades hicieron un llamado al Repuve y los gobiernos estatales para verificar el correcto funcionamiento del sitio web que entrega las citas, de manera que no se complique el trámite para regularizar los autos chocolate y evitar las consecuencias. Pero, ¿cuáles consecuencias?

Serán acreedores a una multa económica (no hay un monto específico)

Decomiso del vehículo

El vehículo no podrá circular en nuestro país ya que fue comercializado originalmente en otro país

Requisitos para regularizar un auto chocolate en México

Identificación oficial vigente

Título de propiedad

Comprobante de domicilio reciente

Comprobante de pago: los $2,500 pesos de cuota que se cobran

Manifiesto firmado, bajo protesta de sostener la verdad

¿Cómo regularizar un vehículo chocolate?

Ingresa desde una computadora a la plataforma del Sistema Electrónico de Citas para agendar una

Llena los datos que se te piden

Descarga el manifiesto bajo protesta de decir la verdad para firmarlo y posteriormente generar la línea de captura

Acude a las instalaciones del Repuve, el día de tu cita, con tu documentación para realizar la inspección física

Publicado originalmente en: El Sol de La Laguna