‘Pancho’ Villa fue estrella de Hollywood: le salió muy caro en la Revolución

Son muchas las historias que se cuentan alrededor de la figura de Pancho Villa, entre las más destacadas está su aparente fascinación por las malteadas de fresa, los múltiples tesoros que dejó enterrados en haciendas y ¿su carrera como actor de Hollywood? Te contamos cuando Pancho Villa fue estrella de Hollywood.

Corría el año 1914, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, ya era una leyenda viviente. Su carisma y estilo parecido a Robin Hood le valió ganarse el cariño de muchos mexicanos. Aunque también son decenas las historias que lo nombraban como un bandido sin piedad durante la batalla.

Esta fama en México le valió para ganarse admiradores en todo el mundo, sobre todo en el país vecino del norte, Estados Unidos.

Pancho Villa y su contrato con Hollywood

Aprovechando la simpatía del público estadounidense para el revolucionario, la compañía de cine Mutual Film Corporation pensó que sería un jugoso negocio mostrar al forajido en du día a día durante sus batallas. De esta manera lograron llegar a un acuerdo con Villa en enero de 1914.

En este el guerrillero se comprometía a dejarse filmar de manera exclusiva durante sus revueltas a cambio de unos 25 mil dólares, el cual fue utilizado por Villa para financiar sus suplementos militares.

La película documental se lalría ‘The Life of The General Villa” y según el acuerdo, el equipo de filmación viajaría hasta el norte de México para unirse a las fuerzas villistas.

Productora intentó filmar junto a Pancho Villa

La idea era filmar a Villa en plena acción revolucionaria, lo cual fue un desafío desde el inicio. Para empezar, durante el rodaje, el director Raoul Walsh, le dio indicaciones a Villa sobre cómo y dónde pelear sus batallas. Entre las otras peticiones que le solicitó fue que cómo solo se podía filmar con luz natural, las batallas deberían comenzar a las 9 de la mañana y terminar en punto de las 4 de la tarde.



Pese a las solicitudes de Walsh, Villa se mostraba optimista y dispuesto. Según las crónicas de aquellos tiempos, el guerrillero se acercó un día a Walsh y le dijo:

“No se preocupe, don Raúl. Si piensa que la luz de las cuatro de la mañana no es adecuada para su pequeña máquina, no hay problema. Las ejecuciones las realizaremos a las seis. Pero no más tarde. Luego marchamos y peleamos, ¿sí entiende?

¿Qué pasó con la película ‘The Life of The General Villa’?

Lamentablemente, no todo salió como esperaba. Pronto el equipo se enfrentó a las dificultades para filmar, por ejemplo, el peso de las cámaras entorpecieron los movimientos de los camarógrafos. Seguir el ritmo del combate fue desgastante y peligroso para quienes grababan, pues tenían que evitar las balas.

Al finalizar el rodaje, el equipo de filmación regresó a Hollywood para editarla y al ver el material se dieron cuenta de que no contaba ninguna historia. Por lo que la película no se podía lanzar como un documental, por lo que decidieron editarla como una película de ficción basada en la vida de Villa, en la que este se reinterpretaría a sí mismo. Es por ello que la mayor parte se grabó en un estudio.



¿Cuándo se estrenó ‘The Life of The General Villa’?

El debut en cines del metraje se realizó en mayo de 1914 en la ciudad de Nueva York y mostró una historia dramática que exhibía a Villa como un héroe, al vengarse de los federales por haber violado a su hermana. La película obtuvo un recibimiento aceptable, pero no con el éxito que se esperaba.

Actualmente solo existen fragmentos, ya que la mayoría de los rollos se derritieron para obtener la plata y otros metales valiosos. Los carretes recuperados fueron recuperados por la biblioteca del Congreso de Washington, DC, donde se conservan desde entonces.

Publicado originalmente en El Sol de La Laguna