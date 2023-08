Pantalón para tiendas: De dónde viene la tendencia y cómo se relaciona con el pato Lucas

Seguro en las últimas semanas has escuchado en TikTok el popular audio del “pantalón para tiendas” donde usuarios suben a sus cuentas, videos de personas que utilizan pantalones muy anchos, pero ¿qué es realmente un pantalón para tiendas y por qué ese audio se ha vuelto tan popular? Spoiler, tiene que ver con el famoso Pato Lucas de las caricaturas de los Looney Tunes.

Durante aproximadamente 20 años los pantalones entubados o skinny leg fueron un boom en la moda, sin embargo, desde hace tres o cuatro años, empezaron a volverse más populares otro tipo de cortes, como los acampanados, mom jeans y los wide legs, los cuales al ser más sueltos son mucho más cómodos.

¿Qué es un pantalón para tiendas?

El término pantalón para tiendas empezó a utilizarse luego de que se popularizara una escena donde Bugs Bunny y el Pato Lucas van a un centro comercial, y este último está usando unos pantalones bastante anchos que tienen muchas similitudes con los jeans wide leg.

En el show de los Looney Tunes, en específico en el capítulo 11 llamado “El peleador de la riqueza” aparece este icónica escena donde se puede ver a Bugs Bunny y el Pato Lucas yendo a una plaza comercial. Al inicio aparece Bugs contando dinero y dice “¿Compro un televisor nuevo o mejor una silla de masaje?” y Lucas le contesta “difícil decisión”.

Cuando le contesta, es que el conejo se da cuenta del outfit que se puso el pato y le pregunta “¿Qué traes puesto?” y él responde “pantalón para tiendas”, Bugs le repite “¿qué cosa?” y él contesta “pantalón para tiendas, se usan en el centro comercial, señal de respeto”.

Bugs Bunny le pregunta al Pato Lucas “¿y por qué no usas camisa?” y él le contesta “es mucho respeto, son tiendas, no la iglesia, además no puedo pagar una camisa”. Posteriormente, ambos suben las escaleras eléctricas mientras Bugs dice “creo que compraré el televisor e iré a que me den un masaje”.

En el último escalón de las escaleras, el pantalón del Pato Lucas se queda atorado y él lo jala mientras grita “mis pantalones”, éstos dan de sí y terminan cayéndose, dejando al Pato desnudo y él se tapa apresuradamente muy avergonzado, mientras Bugs le comenta “calzoncillos no usas” y Lucas camina detrás de él un tanto molesto.

Videos del pantalón para tiendas: ¿Por qué se volvieron tendencia en TikTok?

Desde que la escena que te comentamos anteriormente se popularizó, miles de usuarios comenzaron a subir videos de personas o de ellos mismos usando “pantalones para tiendas” que son los clásicos jeans wide leg, que se pusieron de moda recientemente, mientras imitan los diálogos que aparecen en la caricatura.

Este tipo de pantalones se caracterizan por ser ajustados de la parte de la cintura y se van haciendo más y más anchos a lo largo de la pierna, lo que además de hacer una buena figura, son bastante cómodos para usarlos cotidianamente, pues también son versátiles y puedes armar outfits tanto casuales o un poco más formales.

Inclusive este audio del “pantalón para tiendas” también ha sido usado para hacer bromas, pues hay gente que entra a centros comerciales para preguntar si tienen este tipo de jeans, y debido a que muchos no saben a qué se refiere, hacen cara de extrañeza.

También, otros usuarios lo han usado para hacer un conteo de cuantos pantalones de ese tipo pueden encontrar en el centro comercial o cómo pueden utilizarlo para ocultar objetos como bebidas alcohólicas, entre muchas otras cosas.

Actualmente este video ha sido utilizado en casi 12 mil ocasiones, por lo que si utilizas mucho las redes sociales, sobre todo TikTok, seguramente lo has escuchado y si no es así, ahora ya sabes qué es un pantalón para tiendas y por qué se puso tan de moda este término.