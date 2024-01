Pensión del Bienestar: En qué mes no habrá pago por la veda electoral

Si eres adulto mayor o conoces a alguien de este grupo, o conoces a alguien de este grupo etario, es importante que sepas que durante un mes no se realizará el pago correspondiente de la Pensión del Bienestar, debido a la veda electoral, acá te explicamos cuándo será y el por qué ocurrirá esto.

Las elecciones para elegir a quien será el próximo presidente o presidenta de México están muy cerca, pues se llevarán a cabo el 2 de junio de este año, es por ello, que algunos apoyos gubernamentales se verán pausados, tal es el caso de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y probablemente otro tipo de becas.

¿Qué es eso de la veda electoral y qué tiene que ver con que no te depositen tu pensión?

Como sabrás, el voto es libre y secreto, por lo que nadie puede, de ninguna manera, presionarte para que tengas preferencia por cierto candidato o partido, pues podrían estar incurriendo en un grave delito y podrían ser acreedores a multas o inclusive prisión. De hecho, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Artículo 7 Bis, indica lo siguiente:



Te puede interesar: Cómo puedes sacar el dinero de tu Afore en caso de gastos imprevistos

“Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular”.

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar | cuartoscuro.com

Una vez sabiendo lo anterior, podrás entender un poco mejor qué es la veda electoral. Este término, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), se refiere al conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad.

Estas medidas se toman desde tres días antes de que comience la jornada electoral, durante la jornada y hasta la clausura de las casillas. Por lo que dentro de este periodo está prohibido realizar actos de campaña y proselitismo electoral, todo tipo de propaganda electoral, propaganda gubernamental y difusión o publicación de sondeos o encuestas sobre preferencias electorales.

Leer también: Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual del SAT en 2024

¿En qué mes del 2024 no habrá pago de la Pensión del Bienestar y cómo repondrán ese dinero?

Es por lo anterior, que para no violar la veda electoral, y para que no parezca que se da el apoyo a los ciudadanos a cambio del voto, se decidió pausar el programa de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores por un mes, pero eso no debe preocuparte, pues ese dinero no está perdido, sino que se te repondrá.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Durante los meses de mayo y junio, el pago para los pensionados del Bienestar no se verá reflejado, pues justo en esos meses estarán activas las campañas electorales, sin embargo, por medio de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del día 2 de enero del 2024, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer la forma en que se repondrá este dinero.

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar | cuartoscuro.com

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Montiel explicó que el primer pago que recibirán los adultos mayores este año, corresponderá a los meses de enero y febrero, sin embargo, el siguiente depósito que se hará en febrero, será por los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, pues comentó que la ley electoral impide promover este tipo de programas, por lo que el apoyo se entregará por adelantado.

Doble Vía ¿Qué significa el candado amarillo que pone la CFE en los medidores y qué pasa si lo quito?

Lo anterior quiere decir que los adultos mayores que están inscritos en el programa, durante su segundo pago, recibirán 12 mil pesos por los dos bimestres que les adelantarán, pues recuerda que el apoyo normalmente consiste en un monto de únicamente 6 mil pesos.