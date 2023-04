¿Pie Grande es real? Usan IA para analizar video de más de 50 años y resultados sorprenden

Pie Grande, Bigfoot, Sasquatch (como le llaman los pueblos originarios de Norteamérica) es parte del folklore y con el tiempo se ha convertido en personaje de películas y caricaturas, en parte por eso, no mucha gente se toma en serio la idea de su posible existencia.

Además, con frecuencia surgen testimonios y hasta videos que aseguran tratarse de verdadera evidencia sobre la existencia de Pie Grande. La mayoría de ellos son evidentemente falsos.

Experts used AI and computer vision to stabilize viral footage of the Patterson-Gimlin Bigfoot Film from 1967. pic.twitter.com/5b8NYpBQ31 — Rowan Cheung (@rowancheung) March 30, 2023

El misterioso video

Pero hay un video que sigue causando interés, incluso de científicos e investigadores serios. El 20 de octubre de 1967 en Bluff Creek, California, Roger Patterson y Robert Gimlin filmaron a lo que parece ser un homínido de gran tamaño caminando en dos patas. O bien, lo que los escépticos consideraron de inmediato, un hombre disfrazado de gorila.

El video se conoce como la película Patterson-Gimlin, en él una figura camina por el Bosque Nacional Six Rivers y se gira brevemente para mirar una cámara que filma a una velocidad indeterminada.

El presunto Pie Grande fue grabado caminando hasta desaparecer entre los árboles, no sin antes mirar enigmáticamente hacia la cámara.

A partir de este video, Bigfoot pasó de ser una leyenda local a un fenómeno de fama internacional, protagonista de películas, series de televisión, juguetes, etc. Pero principalmente se apoderó de la imaginación de los estadounidenses y del público internacional.

El escrutinio de la ciencia

La mayoría de los científicos descartaron de inmediato el video considerándolo un simple engaño. Sin embargo, algunos creyentes y unos cuantos científicos permanecieron curiosos ante la posibilidad de que el misterioso Pie Grande fuera una realidad.

El video ha sido investigado y analizado por creyentes y detractores. Entre las pruebas a favor, destacan el hecho de que el que grabó el video pasó una prueba del polígrafo o detector de mentiras.

A su vez, la anatomía mostrada en el video parece de gran detalle y realismo superior a la capacidad de los efectos especiales de la época.

Un reciente esfuerzo por esclarecer si el video es real o falso, consistió en estabilizar la imagen, con la ayuda de una inteligencia artificial. El video original es tembloroso, lo cual hace difícil distinguir la manera exacta de caminar del presunto Pie Grande. Sin embargo, con la estabilización el caminar resulta más claramente definido.

Los escépticos consideraron que el caminar simplemente era humano, es decir, una persona disfrazada. Mientras que los creyentes ven en el video como una muestra clara de que se trata de un homínido muy parecido al ser humano.

A diferencia de otras estafas famosas, como la imagen del monstruo del lago Ness conocida como la "Fotografía del cirujano" tomada en 1934 que es plenamente reconocida como un fraude. Este video de Pie Grande no ha podido ser descalificado por completo y sigue encendiendo la imaginación de los creyentes.