¿Porqué se usan campanas en las motocicletas? Las guardianas de los 'Bikers'

Entre la comunidad motociclista, son muchas las historias que se cuentan tras los largos viajes en carretera, destacando una tradición que seguramente muchos habrán visto sin conocer su significado, se trata de la campana biker, utilizada como medio de protección en el camino, ¿pero sabes cómo se origina esta costumbre?

Cuenta una antigua leyenda, que desde el surgimiento de las primeras motocicletas, existen unos espíritus traviesos a quienes les gusta provocar averías en estos vehículos de acero. Se trataría de seres maliciosos, conocidos como "Los duendes del camino", responsables de engancharse a las motos, causando accidentes y mala suerte a los viajeros.

Los viajeros se ven expuestos a muchos peligros, uno de ellos serían "Los duendes del camino". Foto. Pixabay

Por lo tanto, el único modo de protegerse de estas malignas entidades, sería colocando una pequeña campana en la moto, ya que al escucharla, el duende travieso se vuelve loco con el sonido y cae al suelo, dejando en paz al conductor; sin embargo, para que el remedio surta efecto, la campana tiene que ser obsequiada al dueño del vehículo.

Te puede interesar: ¿Conoces al trailero fantasma? Conductores captan supuesta aparición en La Rumorosa

¿Cómo surge la leyenda de la campana en las motocicletas?

El relato que explica el origen de la campana guardiana, surge hace ya muchos años, en una fría noche de invierno, cuando un viejo motociclista volvía de un largo viaje con un cargamento de juguetes, destinados a unos niños que vivían cerca de donde él trabajaba.

Llegado el momento de acampar, el viejo 'biker' pensaba en lo afortunado que era, al tener a su fiel "caballo de acero" como acompañante por el camino, ya que no lo había dejado tirado ni una sola ocasión, tras los años que habían recorrido juntos. No obstante, no muy lejos de donde él se encontraba, a unos 70 kilómetros al norte de la frontera mexicana, un grupo de malvados seres lo acechaban. Eran "Los Duendes del camino", esperando el momento de atacar.

Pues bien, los malignos duendes hacían uso de los obstáculos de la carretera, como piedras y baches, para influir en el rodar de la moto, con lo que el conductor estuvo a punto de perder el equilibrio. Llegando al momento en que tuvo que tomar una peligrosa curva bajo la luz de la luna y los duendes le tendieron una emboscada.

Se dice que "Los duendes del camino" gastan bromas pesadas a los viajeros, haciéndolos caer de sus motos. Foto: Pixabay

El motociclista cayó al suelo y se estrelló contra el asfalto, rompiendo las alforjas donde guardaba los regalos que entregaría a los niños. Incapaz de levantarse, los duendes se aproximaron para robarle los objetos, pero él no estaba dispuesto a entregárselos.

Cuando los oscuros seres estaban a punto de atacarlo, el viejo motociclista, en un acto desesperado, tomó una vieja campana que llevaba consigo y la hizo repicar, tratando de asustarlos.

Para su buena fortuna, a unos 50 metros del lugar, se hallaban acampando otros dos motociclistas, alrededor de una fogata en pleno desierto, charlando animosamente sobre la libertad que sentían en sus días de paseo, recorriendo todo el país.

La tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando escucharon el repicar de la campana y salieron corriendo presurosos, para investigar el origen de aquél extraño sonido, y encontraron al viejo solitario al borde de la carretera, con los duendes a su alrededor robándole lo que podían.

Te recomendamos: Madre le cobra renta a su hija por vivir en su casa ¿Qué opinas?

La campana salvó la vida de aquél viajero

Ni tardos ni perezosos, los dos hombres prestaron su ayuda y comenzaron a disuadir a los duendes, hasta que el último de ellos desapareció en la oscuridad de la noche.

El viajero como acto de agradecimiento, ofreció pagarles su ayuda, pero ellos como buenos hermanos de rodada, rechazaron el dinero; sin embargo, incapaz de despedirse sin dar algo a cambio, el viejo decidió cortar dos trozos de cuero que cubrían sus alforjas y les ató una campana a cada uno, en la parte baja de las motos, cerca del suelo.

La campana representa la amistad incondicional entre los compañeros de ruta. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

"Con esas campanas colocadas en sus motos, estarán siempre protegidos contra "Los duendes del camino” y siempre que estén en un apuro hagan sonar la campana y un compañero motociclista irá en su ayuda” les dijo el sabio guerrero de los caminos.

Por esta razón, se dice que siempre que te encuentres a un 'biker' portando una pequeña campana en su motocicleta, sabrás que ha sido bendecido con la cosa más importante de la vida; “La amistad de un compañero de ruta”.

La campana protectora debe ser obsequiada por un amigo para que funcione apropiadamente. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

¿Cómo funciona la campana protectora?

La leyenda dice que si compras la campana para tu uso personal, sólo trabajará a un pequeño porcentaje de su capacidad, por lo que es esencial que un amigo te la regale. Pues de esta manera, su poder aumenta con la experiencia del viajero, otorgándote seguridad extra durante la rodada.

Doble Vía Pierde a su perro y ofrece su moto como recompensa, ¿cómo acabó esta conmovedora historia?

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por lo tanto, si un amigo tuyo no tiene una campana en su moto, deberás regálale una para protege su camino de los duendes, pues el hecho de tener a alguien que se preocupe por él, es un sentimiento que no se compara con nada.