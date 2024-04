IMSS 2024: ¿Quiénes podrían perder su pensión mensual y por qué?

En el año 2024, la estabilidad financiera de numerosos jubilados en México se ve amenazada por una serie de circunstancias que podrían derivar en la pérdida de su pensión mensual otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con el inicio del mes de abril, surge una preocupación latente entre los beneficiarios de este vital apoyo, quienes deben enfrentar diversos requisitos y condiciones para asegurar la continuidad de sus pagos jubilatorios.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Salud Llegará a Chihuahua "La Clínica es Nuestra" através del IMSS- Bienestar

En este contexto, es fundamental comprender los factores que podrían desencadenar la suspensión o anulación de la pensión, así como las responsabilidades que recaen sobre los pensionados para evitar tales consecuencias. Desde retornar a la actividad laboral sin seguir los protocolos establecidos hasta no cumplir con el mínimo de semanas requeridas para ciertos tipos de pensiones, las amenazas son variadas y afectan a un amplio espectro de la población jubilada en México.

En el panorama de abril de 2024, la incertidumbre se cierne sobre numerosos beneficiarios de la Pensión IMSS, quienes podrían verse afectados por distintas circunstancias que amenazan con privarlos de su ingreso jubilatorio.

Puedes leer: Pensión del IMSS Renta Vitalicia, qué es y quién puede obtenerla

¿Cuáles son los motivos que podrían desencadenar la pérdida de este vital apoyo?

Según las últimas informaciones proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una serie de condiciones y situaciones podrían llevar a la suspensión o anulación de la pensión para diversos segmentos de la población de jubilados.

Una de las razones que podrían provocar la pérdida de la pensión es el retorno a la actividad laboral sin seguir los protocolos establecidos. Es importante destacar que aquellos jubilados que decidan reincorporarse al ámbito laboral deben notificarlo al IMSS, esperar un período mínimo de 6 meses desde la jubilación, no ocupar el mismo cargo anterior y no ganar más del 50% del salario previo a la jubilación. El incumplimiento de estas condiciones podría resultar en la suspensión permanente del beneficio.

Te puede interesar: ¿De cuánto será el aumento de la pensión del IMSS en 2024?

Foto: Maitree Rimthong / Pexels.com

Asimismo, otro grupo de pensionados que podrían enfrentar la pérdida de su pensión son aquellos que no completan el mínimo de semanas requeridas para ciertos tipos de pensiones, como la de invalidez. Si un pensionado sufre un accidente no relacionado con su trabajo y no acumula al menos 250 semanas de cotización, su derecho a la pensión podría ser anulado.

La falta de cumplimiento con trámites solicitados, la insuficiencia de aportaciones y la carencia de derechos vigentes ante el IMSS son también factores que podrían desencadenar la pérdida del beneficio, afectando a un espectro amplio de jubilados, sin distinción del régimen al que estén adheridos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este contexto, es esencial que los beneficiarios de la Pensión IMSS estén al tanto de sus responsabilidades y requisitos, así como de las posibles consecuencias de no cumplir con las normativas establecidas. Mantenerse informados y seguir las indicaciones pertinentes puede resultar crucial para preservar este sustento fundamental en la etapa de la jubilación.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral