No regales mascotas esta Navidad, adopta: Asociación Cachorros Felices

La asociación protectora de animales Cachorros Felices A.C. recomienda a la población que en estas fiestas de Navidad no regalar mascotas, ya que consideran que una de las peores cosas que puede hacer la gente es regalar un animal a alguien que NO quería tenerlo, recomiendan mejor adoptar y no comprar, indicaron que se debe de respetar la vida de un ser vivo.

Diana Payán, de la asociación protectora de animales Cachorros Felices indicó que para estas fiestas decembrinas regalar una mascota a alguien que NO espera un animalito en su casa, es lo peor que se puede hacer, ya que es un regalo inesperado donde la persona que lo va a recibir tendrá que dedicarle tiempo, cuidados, salud, alimentación, limpieza e invertir dinero para su mantenimiento.

Además señaló que no se está respetando la vida de un ser vivo, sino que para la persona que recibe el regalo puede pasar un momento incómodo al regalarle ya sea un perro, gato o roedor, para la persona que regala tal vez le gusten los animales sin embargo para el que recibe el regalo no es de sus agrado tener una mascota en casa, es entonces cuando se va a crear un problema familiar.

La coordinadora de la asociación además indicó que se debe respetar la vida de un ser vivo, como ya se mencionó anteriormente, mucha gente piensa que como un perro o un gato no hablan, no importa si se les trata como objetos, y honestamente no podrían estar más equivocados, una persona que tenga una mascota que no quiera le va a proporcionar maltratos o falta de cuidados al animal.

También refirió hay personas que tratan a los animales como si fueran objetos y justamente este tipo de pensamiento, causa que muchos animales de la calle sufran cosas inimaginables, basta con ver las historias de rescate de algunos albergues para hacerse la dolorosa idea, consideró la coordinadora que así como se respeta a la familia, amigos y pareja, se debe respetar la vida de un animal.

Indicó además que la mayoría de las mascotas no deseadas terminan abandonadas en la calle, si bien muchos creen que regalar un animal (especialmente "de raza") es un buen regalo y que durará por muchos años, las estadísticas dicen lo contrario: la mayoría de estos animales terminan abandonados en parques, casas o los dejan ya directamente en los albergues.

Este tipo de regalos no solo incluye a mascotas como perros y gatos, si bien los perros y gatos son las mascotas más famosas, se debe tener en cuenta otras especies animales como son las tortugas, los peces y los roedores, especialmente hurones, un tipo de mascota que se ha vuelto muy popular en los últimos años.

Dijo que todas estas mascotas, son animales que sienten, donde se debe de evitar su sufrimiento, para alguien que no quiere un animal en su casa todo se vuelve tenso, incómodo y la persona no se siente a gusto en su hogar, así pasa con los animales: si los regalas a alguien que no los quiere, todo terminará en tragedia.

También informó que regalar una mascota a niños pequeños es lo peor ya que se debe de tomar en cuenta todas las responsabilidades como: alimentación, atención médica, responsabilidades colaterales y que tenga todo lo necesario en casa, además qué clase de lección le dejas a un niño si le regalas un ser vivo que va a abandonar, lo mejor es esperar a una edad en la que alguien ya sea consciente de los cuidados que debe tener una mascota.

Diana Payán recomendó mejor adoptar y no comprar, indicó que se debe de respetar la vida de un ser vivo, una vez que se tiene un animal en casa, se aconseja que todos en la familia estén conscientes de la responsabilidad y lo que implica tener una mascota, es un ser vivo que deberán cuidar por muchos años, y que todos estén de acuerdo en cuidarlo y amarlo, es por ello que lo mejor será adoptar antes que comprar.