De policía a rescatista: la historia de Cat Family, primer refugio certificado para gatos

En días pasados, Marcela Cárdenas expolicía, rescatista y activista por los derechos de los animales, la fundadora y presidenta de la Asociación Civil Cat Family, firmó el acta constitutiva con lo que se convierten en primer refugio certificado exclusivo para gatos.

Marcela Cárdenas, presidenta de Cat Family A.C, relató para El Heraldo de Chihuahua que fue en el 2007, cuando fue policía municipal y posteriormente estatal, que vio la necesidad de contar con un organismo que atendiera el problema de los gatos ferales de manera responsable.

“Siempre que íbamos a problemas familiares o cualquier tipo de problemática ciudadana, se arreglaba lo de los humanos, se resguardaban niños por omisión de cuidados o por violencia doméstica pero los animales se quedaban en abandono”, externó.

Por esta razón luego de terminar su trabajo, la entonces agente, regresaba a la escena para poder resguardar a los animalitos, “volvía por ellos, los rescataba, los esterilizaba y les busca hogar”, cada domingo se presentaba en bazares para encontrar familias que necesitarán una mascota.

Tras esto, con el auge de las redes sociales, comenzó a notar que los gatos y los perros que se ofrecían por estos medios, eran entregados sin ningún tipo de requisito, sin esterilizar y sin asegurarse que fueran a dar a un buen hogar, ella por otro lado en sus rescates siempre tenía los protocolos para la entrega del animal.

Estos trabajos como rescatista independiente comenzaron hace 7 años, hace tres abrió la página de “Cat Family” y desde hace unos días ante las leyes de bienestar animal y el código penal de Chihuahua, operan de manera legal, siempre procurando la adopción responsable.

En su mayoría se trata de gatos rescatados en las peores condiciones, es decir, desde mutilaciones, severos casos de abandono hasta ciegos, todos son rehabilitados para poder llegar a tener una nueva vida y una familia amorosa.

¿Cómo opera Cat Family y qué requisitos piden para adoptar?

Una vez detectado el caso, el personal de Cat Family los rescata, posteriormente los lleva a una clínica donde le hacen estudios, de enfermedades que puedan ser transmitidas o de heridas que pongan en peligro sus vida, cuando se encuentran bien, los bañan, les quitan las pulgas y los pasan a la zona de gatitos sanos, donde ya pueden ser dados en adopción.

Cat Family tiene 2 sedes, una se encuentra en la colonia Santo Niño, y otro en el Boulevar Antonio Ortiz Mena, la primera se concentra en atender a los gatos adultos y con discapacidades diferentes y en la segunda puedes encontrar cachorritos, actualmente mantienen alrededor de 35 gatos con 5 personas.

También los puedes visitarlos en el “Domingo Feliz” de 10:30 am a 5:00 pm en la Ciudad Deportiva, cerca de la División del Norte y avenida Universidad, donde llevan gatos que puedes adoptar o solo visitar, además se encuentran en distintos bazares de la ciudad.

Los requisitos para la adopción son una INE, la original y copia, y un comprobante de domicilio, pues la asociación no entrega a las mascotas en ciertas colonias con alto índice de abandono o maltrato, sin embargo puedes solicitar que te visiten en tu hogar, con lo que se aseguran que eres apto para tener un gato.

La asociación invita a adoptar a los adultos y con alguna discapacidad, pero para esto se cercioran de que tienes el tiempo y el espacio para cuidar de ellos debidamente, pues ponen mucho empeño en la rehabilitación de los mismos.

Eso no es todo, pues si eres aprobado, te apoyan con instrucciones de todos los cuidados que deben tener los mínimos, tengan o no una discapacidad o no, desde la arena y croquetas, hasta cómo presentarlos con otras mascotas.

Con este trabajo exhaustivo se aseguran de que los gatitos tengan un hogar seguro y que no vuelvan a caer en abandono, maltrato, o bien tengan crías que pasen por estos mismos problemas.

Si estás interesado en adoptar no dudes en comunicarte con la asociación, puedes enviar un mensaje a sus redes sociales, https://www.facebook.com/GataCafe, o bien llamar al 614 466 4727, donde te atenderán amablemente.