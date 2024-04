Automedicación puede agravar enfermedades gastrointestinales

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica dio a conocer que hasta 7 de cada 10 casos de enfermedades gastrointestinales son de origen viral, y llamó a no automedicarse, ya que esto puede agravar el cuadro clínico.

El Sinave menciona, que además de los casos por virus, se presentan los de origen bacteriano, y en menor cantidad, los parasitarios y de otras clasificaciones, pero todos, deben se tratados por un profesional de la salud.

Refirió que estas enfermedades, son más comunes en época de calor, debido a que los virus, bacterias y parásitos causantes, se desarrollan con más facilidad en ambientes cálidos, por lo general en alimentos y en el agua, por lo que es muy importante extremar las medidas de higiene.

Sobre la automedicación, el Sinave menciona que los síntomas pueden disminuir de manera temporal, con fármacos antidiarreicos, o analgésicos, pero estos no atacan el agente que provoca la enfermedad, por lo que no es conveniente consumirlos si no existe una prescripción.

Aunque estas enfermedades tienen similitudes, se puede decir que las diferencian algunos síntomas. Las de tipo viral, provocan diarrea, vómito y febricula; las bacterianas, provocan un considerable incremento de temperatura y diarrea con sangre; y las parasitarias, sólo diarrea.

Para su diagnóstico, es necesario practicar estudios de "panel viral" en heces, en caso de haber sintomatología de enfermedad por virus, y en los otros tipos, exámenes de tipo coproparasitoscópico entre otros.

Por lo anterior, el Sinave mencionó que es vital tomar precauciones en el manejo y conservación de alimentos, agua, e higiene personal con el lavado de manos frecuente con agua y jabón, las veces que sea necesario.

En época de calor, bebe agua natural purificada o hervida distante el día, aunque no sientas sed, para evitar una deshidratación. Ante cualquier síntoma, acude al médico.