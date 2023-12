¿Perdiste tu carnet del IMSS? Así puedes reponerlo paso a paso

¿Perdiste tu carnet del IMSS y por más que lo buscas no lo encuentras? Esto es algo que a todos nos puede pasar, sobre todo al ir a alguna clínica, pues se puede caer en el camino, puedes olvidarlo en el consultorio e incluso perderlo entre tus pertenencias.

Tu carnet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sirve para agendar citas, llevar registro de tratamientos, estudios, vacunas y muchas cosas más, además, es sumamente importante, debido a que siempre te lo piden en las clínicas para poder ingresar, pues es un tipo de credencial que valida que eres beneficiario de la institución.

Te puede interesar: ¿Te vas a casar? Así puedes solicitar la ayuda del IMSS para tus gastos

La pérdida del carnet del IMSS no solo puede generar preocupación, sino también inconvenientes al momento de recibir atención médica. Afortunadamente existe una forma muy sencilla de poder recuperarlo y acá te decimos cómo hacerlo paso a paso, lo mejor es que puedes hacerlo como te acomode más, ya sea en línea o de manera presencial.

¿Cómo puedo reimprimir mi carnet del IMSS en línea?

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página del IMSS y dar clic en el apartado que dice IMSS Digital, posteriormente tendrás que deslizar el cursor hasta donde dice “Reimpresión de cartilla desde internet”, una vez ahí deberás dar clic en el recuadro verde que dice “Iniciar trámite”.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Leer también: ¿Cuál es el costo de los servicios funerarios que ofrecen el IMSS y el Issste?

Al hacer lo anterior, se te desplegará una nueva ventana titulada “Solicitud de reimpresión de cartilla nacional de salud”, ahí deberás colocar algunos datos personales, como CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico, además deberás escribir correctamente un código de seguridad que aparece en la plataforma. Al terminar ésto deberás dar clic en el recuadro de “Continuar”.

Ahí te abrirá un mensaje en el que dice que te mandaron un correo, ve a checarlo y da clic en el enlace que aparece para confirmar el trámite, al hacerlo, te aparecerá una nueva ventana con la carátula de tu carnet y podrás enviarlo por correo, imprimir o descargarlo y guardarlo.

Te puede interesar: De cuánto es la multa por estacionarse en un cajón azul para discapacitados en Chihuahua

Y listo, ahora sólo debes imprimir la carátula, tomarte algunas fotografías tamaño infantil y llevar ambas cosas a tu clínica, para que coloquen la carátula en el carnet y te lo sellen, para así terminar el trámite.

Si quieres entrar más sencillo a la página de Solicitud de reimpresión, puedes dar clic aquí y te redirigirá al sitio.



Leer también: ¿No has habilitado tu Buzón Tributario? El SAT podría multarte hasta con 10 mil pesos

Foto: Captura de pantalla | Plataforma imss.gob.mx

¿Cómo puedo reimprimir mi carnet del IMSS de manera presencial?

Para poder reimprimir tu carnet de manera presencial deberás acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y si tu clínica también abre por las tardes, puedes ir entre las 8 am y las 7 pm.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Deberás llevar contigo tu identificación oficial, tu Número de Seguridad Social (NSS), tu CURP, una fotografía infantil y un comprobante de domicilio, con esos documentos deberás presentarte en la ventanilla y solicitar la reimpresión de tu carnet y listo, aproximadamente en 15 minutos tu trámite estaría listo.

¿Cómo saber cuál es mi Número de Seguridad Social (NSS)?

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si no sabes cuál es tu Número de Seguridad Social (NSS), no lo recuerdas o no lo tienes a la mano, no te preocupes, sacarlo es muy sencillo, sólo debes dar clic aquí, y te redirigirá a un apartado de la plataforma del IMSS.

Foto: Gobierno de México

Finanzas SAT: Cómo pedir facturas electrónicas si eres persona física

Posteriormente deberás colocar tu CURP, un correo electrónico y el código de seguridad que aparece en la página; cuando hagas eso, deberás dar clic en el botón de continuar.

Te llegará un correo del IMSS que deberás abrir y tendrás que dar clic en el link que aparece para confirmar el trámite, al hacerlo, te abrirá una ventana nueva donde aparecerá en grande, encerrado en un recuadro verde, tu Número de Seguridad Social, el cual también podrás enviar por correo, imprimir o descargar.