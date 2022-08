¿Cuál es el 'punto débil' del Covid-19? Científicos descubren la manera de vencer las variantes del virus

Investigadores de la UBC (Universidad de Columbia Británica), descubrieron lo que para muchos resulta "difícil", han encontrado el "punto débil" del Coronavirus, un avance que podría terminar de poner en riesgo la vida de muchas personas.

Durante el primer año de la pandemia, al revisar el genoma del Covid-19, científicos revelaron la mutación en la proteína espiga, un genotipo llamado G614 que vino a reemplazar al genotipo original, el D614.

Asimismo, el surgimiento de Alpha fue seguido rápidamente por la aparición de nuevas variantes, dilema que ha puesto a trabajar a muchos científicos, ya que pone a pensar que tan efectivos son los tratamientos y vacunas para combatir todo el abanico de cepas.

En el año 2020, la variante Alpha se hizo presente, sin embargo, cuatro meses después, esta se convirtió en el linaje del Sars-CoV2, cepa que dominó al mundo.

Por su parte, dichos investigadores de la UBC utilizan microscopía crioelectrónica, llamada epítopo, esto para revelar la estructura a nivel atómico del punto "vulnerable" de la proteína del virus, explicando el fragmento de anticuerpo, llamado V H Ab6, el cual puede unirse a este sitio y neutralizar cada variante principal.

"Esta investigación revela un punto débil que prácticamente no cambia entre las variantes y puede ser neutralizado por un fragmento de anticuerpo", señaló Sriram Subramaniam, profesor de la facultad de Medicina de la UBC.

Dicho estudio por los expertos de Columbia es globalmente reconocido, ya que por medio de la tecnología se pueden visualizar las interacciones proteína-proteína y proteína-anticuerpo en una resolución atómica.

¿Se controlará el Coronavirus?

A pesar de las diversas vacunas con anticuerpos para combatir el Sars-CoV2, su eficacia ha disminuido frente a variantes altamente mutadas como Ómicron, por lo que Subramaniam explica: "Los anticuerpos se adhieren a un virus de una manera muy específica, como una llave que entra en una cerradura. Pero cuando el virus muta, la llave ya no encaja. Hemos estado buscando claves maestras: anticuerpos que continúen neutralizando el virus incluso después de mutaciones extensas".

El Coronavirus puede presentar diferentes mutaciones. Foto: Archivo | OEM

Descubren la "llave maestra"

Esta "llave maestra" fue identificada como anticuerpo V H Ab6, que demostró ser efectivo contra las variantes Alfa, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Épsilon y Ómicron, lo que permite neutralizar el Sars-CoV2 al unirse al epítopo en la proteína de pico y bloquear la entrada del virus a las células humanas, descubrimiento que hizo Sriram Subramaniam en conjunto de colegas de la Universidad de Pittsburgh.