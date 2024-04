Desabasto de medicamentos en Delicias orilla a ciudadanos a pedirlos donados al Municipio

Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, señaló que el desabasto de medicamentos en las instituciones oficiales de salud orilla a los ciudadanos a pedirlos donados al municipio, principalmente para atenderse de males respiratorios, diabetes, hipertensión y problemas mentales.

Sólo en el mes de marzo, destacó Mercado Ávila que se donaron casi 130 mil pesos en medicamentos. Y el lunes, después de las vacaciones de Semana Santa, se recibió a 35 personas que necesitaban diferentes tipos de medicinas, ya que no pudieron surtirlas en el IMSS y en el ISSSTE.

Te puede interesar: En lo que va del 2024, se han diagnosticado 22 casos de cáncer de colon y recto en el estado

“¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo faltantes de medicamento en las instituciones de salud ¿Qué quiere decir? Que las personas no tienen o no están preparadas económicamente para comprar medicamentos, al grado de que se esperaron a que nosotros entráramos de vacaciones para venir aquí a la coordinación, a ver qué medicamentos, de los que les indicaron, teníamos aquí para entregarles”, expuso.

La coordinadora de Salud del municipio resaltó que muchos de los ciudadanos llegan con receta, pues en la farmacia de su respectivo servicio médico no hay medicinas. Por esta razón, no les queda más alternativa que pedirlas en donación.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Recordó que el gobierno municipal tomó la iniciativa de implementar el programa Tu Salud Vale, que ofrece consultas y medicamentos gratuitos en el centro comunitario de la colonia Linda Vista.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Francisca Mercado lamentó la situación en que se encuentra actualmente el sector salud, pues señaló que la calidad del servicio médico en el IMSS e ISSSTE ha decaído en detrimento de los derechohabientes.

Salud "Una de cada cuatro personas padecen infarto cerebral": Especialista

“Yo quiero ver qué están haciendo los maestros, los de Sagarpa, los de Conagua, todos esos que antes les exigían a los gobiernos tener un buen servicio en el ISSSTE ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo cuando no hay médicos, no hay medicamentos, no hay un anestesiólogo para que dé anestesia, no hay una cita con el ginecólogo, que tienen que pasar meses, o con el médico internista?”, cuestionó.

Por último, mencionó que los medicamentos más solicitados en Salud Municipal son los utilizados para tratar enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión y problemas mentales, los cuales son caros.