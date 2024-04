¿Sabes cómo agendar tu cita IMSS por internet?

Si eres derechohabiente del IMSS y aún no conoces, o no has utilizado las herramientas en línea que ofrece el Seguro Social, para facilitar trámites como agendar las citas en tu Unidad de Medicina Familiar, esta información puede ayudarte.

Aunque desde hace tiempo el IMSS cuenta con su propia App gratuita para teléfonos móviles y otros dispositivos, ésta no es la única forma de realizar un trámite vía electrónica.

El sitio "IMSS Digital", es una opción que te permite ahorrar tiempo para agendar una cita médica para consulta general, sin necesidad de marcar a un número telefónico, o de hacer fila con demasiada anticipación.

No es indispensable que tengas un dispositivo móvil propio, y tampoco tendrás que registrarte en la página del IMSS. Sólo debes contar con un correo electrónico para contacto, saber tu CURP o la CURP de la persona para la cual harás el trámite y el Número de Seguridad Social. Puedes acceder desde una computadora, tablet o teléfono con internet desde www.imss.gob.mx/imssdigital o directamente, para citas a https://citamedicadigital.imss.gob.mx/

Foto: IMSS

Una vez que estés en el aparatado, debes dirigirte a la esquina superior derecha de la pantalla, y dar click en la opción "nueva cita".

Te aparecerá un campo en el que debes capturar la CURP de la persona derechohabiente que obtendrá la cita, el correo electrónico y un Captcha que aparecerá al momento de hacer el trámite.

Después de esto, aparecerá un pequeño calendario para que elijas el día y hora de consulta; puede ocurrir, que no encuentres disponible la fecha o el horario exactos que deseas, pero la misma página, te arrojará la opción o las opciones disponibles.

Una vez que corrobores esta información, deberás dar "aceptar"; de inmediato quedará registrada la cita y se enviará una notificación al correo electrónico que proporcionaste.

En esta misma esquina, te aparecerá la opción "mis citas", en la cual podrás revisar o cancelar alguna cita que ya hayas agendado. Los datos que deberás proporcionar, son los mismos que usaste para agendar la consulta, después darás click para elegir el nombre de la persona para la que deseas cancelar cita, y la cita que deseas cancelar. Ésta aparecerá con la fecha y hora agendadas.

Después de esto, debes confirmar la cancelación, y listo.

Es importante que tengas en cuenta, que al igual que en el servicio telefónico, las consultas por internet se deben realizar con anticipación. Es decir, no es un servicio mediante el cual puedas obtener una cita para el mismo día, o para días próximos, pero sí, para que agendes tus consultas o la de algún familiar derechohabiente, para las próximas semanas.

Esto es un gran apoyo para pacientes que requieren acudir cada mes o de manera frecuente por medicamento o a control médicos

La página IMSS Digital, también es una opción accesible, si deseas consultar información para otros trámites, o conocer temas de salud para toda la familia, por lo que si aún no has empezado a sacarle provecho, es un buen momento para hacerlo.