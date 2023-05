En Chihuahua siete de cada 10 niñas no saben de menstruación, hasta que les llega

En Chihuahua, siete de cada 10 niñas tienen nula información en torno a la menstruación; aparte, el 18% de las mujeres ha dejado de ir a la escuela y el 17% al trabajo durante su periodo; por otro lado, destaca que una de cada cuatro no tiene acceso a infraestructura sanitaria, reveló la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México.

Los resultados fueron dados a conocer por Anahí Rodríguez Martínez, vocera de “Menstruación Digna”, quien detalló que dicha encuesta se aplicó en 3 mil hogares, poniendo énfasis en algunos estados, entre éstos, Chihuahua.

“En Chihuahua, el 77% de las personas encuestadas creen que los hombres tienen una ventaja por no menstruar; hay que imaginar lo que es nacer creyéndote en desventaja por un proceso fisiológico que ni siquiera decidimos y nos acompaña cuatro décadas de nuestra vida. Es por eso que se debe hablar, y poner en la agenda”, apuntó.

Lo que “Menstruación Digna” busca es una equidad menstrual, contemplando que actualmente, existe una falta de acceso a productos para este ciclo; falta de acceso a la educación menstrual de calidad; y falta de acceso a la infraestructura.

Rodríguez expuso que el tema de la menstruación todavía es un estigma y un tabú y que, tan es así, que la encuesta reflejó que el 67% opina que lo único bueno de menstruar es saber que no se está embarazada; y que el 66% está muy de acuerdo o de acuerdo con que las personas desearían no tener la regla.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, resalta que el 55 por ciento ha tenido que renunciar a comprar alimentos, medicamentos o servicios para comprar toallas; mientras que el 95% está de acuerdo en que el gobierno destine dinero para entregar productos gratuitos.

Cabe mencionar que “Menstruación Digna México” es una colectiva feminista que trabaja para que niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes en el país vivan una menstruación digna, mediante la incidencia en políticas públicas que eliminen las desigualdades que provocan que la gestión menstrual sea una limitante para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Al momento ha habido avances legislativos, especialmente en estados como Aguascalientes, Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Y, desde el primero de enero de 2022 se logró no pagar IVA en productos como toallas sanitarias.

Derivado de la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México, las lecciones aprendidas están enfocadas a construir agenda en México, “puesto que no había datos en este tema, ni interés”; a emprender la operación pulpo; tomar en cuenta contextos; la cuestión de la paridad; alianzas nacionales e internacionales; ya que no es un tema controversial; y a incluir a todas las personas, incluyendo también las no menstruantes.

En su participación, la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Neyra Georgina Regalado Gutiérrez, en primera instancia, refirió que gracias a una iniciativa y un exhorto presentados por la diputada Diana Pereda, las niñas, adolescentes y mujeres adultas tendrán una menstruación digna, que es justamente lo que se busca.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Hace algún tiempo, platicando con la diputada, realmente me conmocionó saber que hay mujeres que utilizan periódico o trapos cuando tienen su menstruación, porque no pueden comprar toallas femeninas, y mucho menos identificar qué es un tampón o una copa menstrual, y eso realmente es impactante”, expresó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que los resultados de la referida encuesta ayudarán a trabajar para crear conciencia sobre la higiene y gestión menstrual, así como modificar percepciones, tabúes y estigmas en torno a la misma.

Regalado expuso que la encuesta brinda información vital para entender la realidad de la gestión menstrual en nuestro país, y en el estado de Chihuahua; al tiempo que precisó que unos de los hallazgos más destacados revelan que las principales barreras para una menstruación digna lamentablemente son los prejuicios, la falta de acceso a la infraestructura sanitaria, y la ausencia de información.

“Basados en los resultados de esta encuesta, se nos facilitará la colaboración con los organismos participantes a los que agradecemos profundamente su compromiso: a la UNICEF, a la asociación Menstruación Digna, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Salud, y a todos aquellos que se quieran integrar para trabajar el conjunto y con unión”, declaró.

Fue clara al señalar que desde el IChMujeres conocen la importancia de que las políticas públicas respalden el derecho a una menstruación digna y garanticen un acceso equitativo a los productos y servicios necesarios para una gestión menstrual adecuada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, aprovechó para resaltar el interés de la gobernadora Maru Campos por trabajar y garantizar los derechos de todas las chihuahuenses, en cualquier lugar y en cualquier momento.