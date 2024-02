¿Es Covid-19 o influenza? Ya hay una prueba que detecta hasta tres enfermedades virales

Luego de la explosión que fue el virus SARS-CoV que causa la enfermedad del Covid 19, la población en general está cada vez más alerta a los síntomas de riesgo de enfermedades respiratorias y aunque ahora en México los semáforos están en verde muchos mantienen las precauciones.

Es por esto que los científicos e investigadores trabajan día con día para lograr más y mejores métodos para lograr la detección de esta muchas más enfermedades que afectan a los ciudadanos.

Recientemente los investigadores de la universidad de Cambridge desarrollaron una prueba para poder detectar distintos tipos de padecimientos como la influenza, el rinovirus, el VSR y el COVID-19 al mismo tiempo.

“ Los buenos diagnósticos son la clave para los buenos tratamientos” afirma Filip Bošković que trabaja en el Laboratorio Cavendish de Cambridge, pues esta nueva prueba se compara con las famosas PCR que son exactas y rápidas pero detectan un virus a la vez.

Esta nueva tecnología puede ser clave para la forma en la que se actúa en situaciones críticas pero también para prevenirlas, pues entre más rápido se diagnostica la enfermedad, más rápidamente es tratada y curada y fue publicada en un artículo llamado "Simultaneous identification of viruses and viral variants with programmable DNA nanobait" (Identificación simultánea de virus y variantes virales con nanocebos de ADN programables).

Esto pues hay varias enfermedades virales y respiratorias que tienen muchos síntomas similares, con lo que hace difícil su diferenciación y además de las pruebas para descartar, que tendrían que hacer múltiples, no hay muchas formas de estar seguros con lo que podría exponer al paciente a un tratamiento inadecuado.

La prueba al contrario de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), usa ADN (ácido desoxirribonucleico), pues las primeras requieren que un fragmento del genoma se copie millones de veces.

Con este nuevo método utilizara ARN para detectar virus directamente, sin necesidad de copiar el genoma, que se “pesca” de un cebo/nanocebo, que pasa por unos nanoporos que son como un lector de teletipos que transforma estructuras moleculares en información digital en milisegundos.

Logrando detectar de forma rápida varios tipos de virus, lo que permitirá diagnosticar más eficazmente a los pacientes logrando que puedan acceder al tratamiento cuanto antes.

Como dato curioso, el investigador Filip Bošković, mencionó para un artículo de su universidad llamado "Gone fishing: highly accurate test for common respiratory viruses uses DNA as ‘bait’" (Se fue a pescar: una prueba de alta precisión para virus respiratorios comunes utiliza el ADN como 'cebo') que se trata de un trabajo también personal, pues cuando era un niño pasó alrededor de un mes en el hospital a causa de una fiebre alta.

El entonces niño, que se convertiría en un científico, no pudieron descubrir la causa de su enfermedad hasta que estuvo disponible una máquina de PCR y es por lo que desea que la detección de estos padecimientos sea más eficiente.

Pues además las infecciones del tracto respiratorio son la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas a nivel mundial, con la llegada del Covid 19 al mundo y los cambios que estos supusieron es una gran noticia que los expertos siguen trabajando para poder mejorar los tratamientos de las personas.

Mientras llega esta prueba al acceso de todos, recuerda que cuando tengas síntomas de enfermedad es importante acudir a un médico que te indique los tratamientos de forma personalizada y NO automedicarse nunca, en especial cuando se trata de antibióticos.