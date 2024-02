Falsos negativos con pruebas caseras impactan estadística del Covid: Colegio de Médicos

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, informó que las pruebas rápidas o pruebas " caseras" que se ofertan en farmacias, tienen una efectividad real del 72 por ciento en personas que presentan síntomas, y un 58 por ciento en las que no presentan síntomas, por lo que no son suficientemente confiables para determinar si una persona, tiene o no Covid-19.

"Estas pruebas han ido evolucionando con el paso del tiempo, y se usaban mucho como un método de emergencia, principalmente se usaba en Europa, para determinar si existía una situación de riesgo para el paciente", refirió en el entrevistado, quien añadió, que no son como tal, una prueba definitiva para determinar la enfermedad.

Añadió que por lo anterior, se puede estar en un panorama de falsos negativos, que impacta en la estadística, pues consideró en Chihuahua es menor a los casos que realmente llegan a las clínicas y hospitales.

"Esto va encaminado mucho a la sintomatología clínica, a cómo viene el paciente. Si el paciente está mal, aunque la prueba sea negativa, el paciente va a seguir siendo manejado como si fuera un cuadro de Covid-19 o Influenza".

Agregó que a la fecha, muchas pruebas están disponibles en el mercado, y sí pueden servir, pero no son lo suficientemente exactas.

"La persona debe acudir a un médico y finalmente se debe practicar la prueba molecular o PCR, que es más costosa, pero es la que determina si en verdad la persona está contagiada".

Destacó que un punto muy importante, es el tiempo en el que se practica la prueba, puesto que la primera semana, entre el día 3 y el 7, hay mayor probabilidad de que las pruebas sean precisas.

"En las primeras 24 horas, el paciente ya tiene una reacción inflamatoria, que está arrojando ante lo que es el antígeno", explicó. En este sentido, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, señaló que es entonces cuando puede dar un resultado positivo.

Añadió que la imprecisión, también se debe a que para estas pruebas se utiliza un equipo muy pequeño, "se pueden hacer por raspado nasal o raspado oral (saliva)".

"Podríamos decir que la efectividad sería 72% en personas con síntomas y 58% en las que no; entonces lo que tenemos que decir de estas pruebas, es que no tenemos aún los suficientes estudios como para decir que son efectivas al 100%, sí sirven, pero no son 100% efectivas".

El doctor ejemplificó que si una prueba rápida sale negativa y existe sintomatología, "se debe hacer una revisión muy sistemática, para ver cuándo empezó realmente, qué tipo de síntomas y cuales son los datos clínicos".

Puntualizó que ante la menor sintomatología, las personas deben acudir a un médico.

Añadió "la importancia de llevar las medidas de precaución estándar que hemos mencionado, que son lavarse las manos; tener cuidado con el cubrebocas y todas las (medidas) que ya conocemos", debido a que se están presentando nuevos casos de Covid-19, que de acuerdo a lo que se observa en los hospitales, son más de los que refleja la estadística.