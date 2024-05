Activistas de los derechos de movilidad piden el rescate de las ciclovías de la ciudad

Rodrigo Revilla, director de Chihuahua en Bicicleta e impulsor de los derechos de movilidad de las personas, señaló que las ciclovías fueron dejadas en el limbo, a más de una década de su construcción; y mencionó que las instalaciones debieron ser entregadas a la autoridad municipal para su operación por parte del Gobierno del Estado.

“Para algunas personas los tramos resultaron muy pequeños, pero las que vemos en algunos puntos es que las hicieron para conectar ciertas zonas con el transporte público, con el Vivebús. Fueron parte del gobierno estatal y se iban a pasar al gobierno municipal para que ellos tomaran esas ciclovías y les dieran mantenimiento, las continuaran, etcétera. Eso nunca ha pasado, la verdad es que se quedaron en el limbo de la burocracia”, afirmó Rocco Revilla.

En 2012 se licitó por la Secretaría de Obras Públicas la construcción de las ciclovías en la ciudad de Chihuahua, durante la titularidad de Javier Alonso Garfio Pacheco, y ese mismo año inició la colocación de pintura y señalamientos en diferentes puntos de la ciudad con una inversión de más de 13 millones de pesos, en una longitud no articulada de 16.8 kilómetros.

La obra estaba a cargo del Gobierno del Estado cuando era gobernador César Duarte Jáquez y coordinada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien supervisó la implementación del sistema de transporte público Vivebús, actualmente Bowí.

En febrero de 2013 una investigación periodística documentó el desgaste de la pintura que se utilizó, cuando todavía no se estrenaban y presentaba un avance del 96%; también se informó en ese mismo mes que se detuvo el tramo del Centro por la supuesta terminación del contrato de obra.

Tres años después, en octubre de 2016, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) presentó la ciclovía de la calle Juan Aldama, con un carril de 1.5 metros de ancho y una longitud de 200 metros, del bulevar Díaz Ordaz hasta la avenida Melchor Ocampo.

Ese mismo año, la ciudad de Chihuahua llamó la atención nacional en el tema de ciclovías cuando Arturo Hernández de los Súper Cívicos, subió a sus redes sociales contenido sobre lo que denominó “La ciclopista más corta del mundo”, que se localiza en el paseo Bolívar, y de la que explica a través de un video que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología reportó un costo de 800 mil pesos, con tan sólo una longitud de 120 metros.

Revilla mencionó que el presupuesto para la movilidad en las ciudades se destina casi en su totalidad a infraestructura para vehículos particulares y una mínima parte para transporte alternativo, como el público, bicicleta u otros.

“Cada vez se desarrollan más las ciudades, incluso aquí en Chihuahua, como si las personas no pudieran caminar. Cada vez más separadas, más alejadas y no se ven intenciones de que esto cambie. Hay gente caminando, hay gente en bicicleta, hay gente en transporte público. La gente sigue usando esta movilidad alternativa, porque no hay de otra. Hay que ser un poquito más amables con ellos en la calle”, finalizó.

Diseñan Sus Propias Rutas

Rutas de 20 kilómetros o más son diseñadas para paseos recreativos o de entrenamiento por los colectivos ciclistas de la ciudad, quienes exigen respeto y espacios para poder desarrollar la disciplina que aporta múltiples beneficios de salud, sociales y de integración.

Los días de la semana se dividen por los grupos de ciclistas que hacen las rutas urbanas, que inician con Lunáticos en Bicicleta, los días lunes a las 8:00 de la noche, cuyo punto de reunión es la Plaza San Agustín, en avenida Tecnológico y calle Mercurio, en la zona norte de la ciudad. Los días martes corresponde a Marcianos, quienes se juntan a las 8:00 de la noche en el estacionamiento del Sanborns de avenida Ortiz Mena. Bandoleros y Zombies en Bicicleta salen a rodar todos los días miércoles; los jueves salen Pedales, viernes Paladines.

En los recorridos se utiliza el ancho de un carril, para dar paso aproximadamente un centenar de personas en bicicleta, que van equipados con luces, cascos, chalecos, entre otros aditamentos que proveen seguridad durante las rodadas, explicó el coordinador de Lunáticos en Bicicleta, Ernesto Siáñez.

“Lo que buscamos es que se nos respete, que haya cultura vial. Las ciclovías las hicieron cuando estaba Duarte y ya jamás se usaron. A mí no me sirve una ciclovía en la Bolívar de 300 metros. A mí ponme una ciclovía como un canal del Vivebús, ¿en dónde meto a 200 personas en un carril de dos metros?”, cuestionó Siáñez.

Refirió que Lunáticos es un grupo familiar y de mascotas; en el que predomina el compañerismo y rutas amigables con un recorrido de entre 20 y 22 kilómetros.

“Somos grupos de 90 a 180 personas y las ciclovías nos quedan chiquitas. Hacemos rutas en las que agarramos un carril, llegamos a tienditas de barrio, a los elotes, y apoyamos a los pequeños negocios de las colonias por las trazamos rutas del ciclismo urbano”, compartió.

Por su parte, Diego Ortiz, del grupo de Marcianos Ciclismo Urbano, compartió que acaban de cumplir 13 años de salir a rodar por la ciudad de Chihuahua todos los martes.

“Somos un movimiento que busca recuperar espacios públicos, de hacerle saber a la ciudadanía que la calle no es nada más para el automóvil, sino que también nosotros los ciclistas tenemos todo el derecho de circular por las calles; y no es cosa que nosotros nos inventemos, en el Reglamento de Tránsito de la ciudad”, argumentó.

Diego expresó que la bicicleta no es solo un deporte, sino como medio de transporte, y ese es el mensaje que envían todos los martes, cuando se mueven por toda la ciudad para enseñar cómo circular por las calles con toda seguridad y con el respeto hacia los demás y siguiendo todas las leyes de Tránsito.

“Es un movimiento silencioso que todos los grupos de la ciudad hacemos todas las semanas, y la diferencia que hay desde que empezamos al día de hoy, es significativo. Seguimos trabajando para mejorar la movilidad urbana y no contaminar tanto, la bicicleta en distancias de cortas a medianas es mucha más rápida que el auto o el mismo transporte público”, finalizó Diego Ortiz.