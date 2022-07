Esta es la razón del porqué los diabéticos no pueden comer pan

Para los pacientes de diabetes no existen alimentos prohibidos, pero sí hay algunos que deben restringir y limitar de forma estricta en la alimentación, como en el caso de azúcares refinados, alimentos de alto contenido calórico y jugos y refrescos con azúcar.

Así como existe una enorme lista de alimentos beneficiosos para las personas diabéticas, también hay alimentos que se deberían de eliminar de la dieta, dado que alternan la función del páncreas, el cual produce la insulina que regula la glucosa en sangre.

Estos son los alimentos prohibidos:

Alimentos azucarados: Es esencial para los diabéticos no consumir azúcar ni alimentos que la contengan en exceso, pues estos puden producir un efecto negativo sobre el control glucémico. Alguno de estos alimentos son: chocolate, caramelos, mermelada, miel, helado, refrescos con azúcar, alcohol y galletas dulces, entre otros.

Alimentos con sodio: Los alimentos que contengan sal o sodio elevan el nivel de presión sanguínea, provocando hipertensión y dando lugar a enfermedades cardiovasculares. El pan, pizza, embutidos, queso, patatas fritas y mantequilla son algunos de los alimentos con elevado nivel de sal para diabéticos.

Alimentos con grasa: Estos aumentan el peso, el colesterol y pueden producir enfermedades cardiacas. Algunos ejemplos son: yema de huevo, carne con mucha grasa, mantequilla, entre otros y la grasa que se debe utilizar es el aceite de oliva virgen extra.

Harinas refinadas y pan: Estos alimentos al entrar en el cuerpo, inmediatamente se convierten en glucosa en la sangre, por lo que se deben evitar. El arroz, el pan blanco, las galletas y la pasta contienen estos elementos.

Lácteos: Todos los derivados de la leche que no estén descremados deben ser eliminados de la dieta de personas diabéticas, como: margarina, yogur, queso y nata.

La diabetes es una enfermedad que no exige una dieta muy estricta, de hecho, es un plan muy saludable en la que prevalecen los alimentos nutritivos y prohíbe los alimentos menos sanos.

Los alimentos más aconsejados son: hidratos de carbono no refinados (pan integral), legumbres, verduras y frutas. Las carnes deben contener poca grasa y el pescado debe ser azul. No es necesario prescindir del pan y de los huevos, aunque sí moderar su consumo. La dieta debe incluir aceite de oliva virgen extra y frutos secos en cantidades moderadas.

Además de una dieta saludable, es importante también mantener un peso lo más próximo a lo normal, hacer ejercicio físico de forma regular, controlar las cifras de presión arterial y evitar fumar.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce o no utiliza la insulina que el cuerpo necesita. Esto provoca un exceso de nivel de glucosa en la sangre que, en caso de no controlarlo, puede provocar graves complicaciones en el organismo.

Las personas con diabetes tienen varias formas de controlar que la glucosa en sangre se encuentre en un nivel adecuado, y una medida importante es vigilando su alimentación. Es básico procurar evitar alimentos que eleven la glucosa, ya que aumentan el riesgo de padecer hiperglucemia y daño en los riñones, el corazón y la retina principalmente.

En general, “se recomiendan las mismas pautas de alimentación que para la población sana, es decir, la dieta mediterránea" según afirma Rebeca Reyes García, coordinadora del grupo de trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN); pero es importante que, en caso de tener obesidad, “controlar el nivel de grasa y reducir el aporte de sodio en caso de hipertensión arterial”.

Publicado originalmente en El Occidental